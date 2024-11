ESS

Du pain sur la planche pour Bendris

L’entraîneur de l’ES Sétif, Réda Bendris, a accueilli avec satisfaction le report du prochain match de son équipe face au Paradou AC. Cette coupure va lui permettre de remettre de l’ordre dans la maison après la défaite face au MC Oran. Le coach ententiste était beaucoup plus déçu par le rendement de ses joueurs que par la défaite.

De ce fait, la trêve imposée à l’équipe sera grandement bénéfique pour les joueurs afin de se reprendre. «Effectivement, les joueurs sont sous pression. Cette situation a influé négativement sur le mental du groupe et a provoqué une certaine déconcentration au sein des joueurs. C’est ce qui nous a coûté le but encaissé face au MCO ainsi que le carton rouge écopé par Douar», a déclaré à ce titre le coach des Noir et Blanc à la fin de la rencontre contre le club oranais, sanctionnée pour rappel par une défaite d’un but à zéro. Un échec qu’il faudra vite oublier et penser à bien préparer la prochaine sortie face à l’Olympique Akbou, qui jouera, d’abord, son match face au MC Oran dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis avant de se rendre au stade du 8-Mai-45 pour affronter l’ES Sétif. Enfin, cet arrêt forcé sera une bonne opportunité pour le staff médical de remettre d’aplomb certains joueurs indisponibles pour blessure, à l’image d’un Reguieg qui enchaîne les ratages et qui a laissé un vide au niveau du flanc droit de la défense ententiste, même si Guettal est en train de s’imposer au fil des matches.

ESS-PAC reporté

La Ligue de football professionnel a annoncé le report de deux matches de la 9e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, dont celui qui devait opposer l’ES Sétif au Paradou AC. Un report dû à la participation de plusieurs joueurs pacistes avec l’équipe nationale des U20 au tournoi de l’UNAF qualificatif à la CAN de la catégorie ainsi qu’avec l’équipe nationale militaire qui disputera le championnat d’Afrique au Nigeria. C’est vrai que cette nouvelle n’était pas dans les calculs du club phare des Hauts Plateaux, mais force à reconnaître qu’elle intervient au bon moment, car l’équipe sétifienne a besoin d’une période de répit pour tenter de revoir certaines choses qui ne marchent pas.

Oladapo, la seule satisfaction

Auguestin Oladapo est incontestablement le meilleur joueur de l’effectif ententiste depuis l’entame de cet exercice. Travailleur acharné, régulier dans l’effort, il a grandement apporté au milieu de terrain du onze du coach Bendris. Évoluant tantôt comme milieu offensif, tantôt comme milieu défensif, son apport-assurance au onze sétifien est considérable, pourtant à chaque fois déstabilisé par les multiples changements. Dans un message posté sur son compte facebook, l’ancien joueur de TP Mazembe a tenu à encourager ses partenaires et leur demander de ne pas baisser les bras et poursuivre les efforts afin d’améliorer les résultats de l’équipe. «Continuez à travailler dur. C’est le seul moyen d’atteindre le sommet», pouvait-on lire. Un message qui a vite trouvé de l’écho auprès de ses partenaires et des supporters qui ont pour leur part tenu à le remercier pour ce message d’encouragement.

