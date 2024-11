CSC - De nombreuses absences à la reprise

Les Clubistes comptent leurs blessés

Les fans du CS Constantine sont certainement contents de voir leur équipe occuper seule les commandes du classement de Ligue 1. Cependant, les conséquences d’une telle performance sont énormes, puisque l’effectif des Vert et Noir en paye les frais et fait craindre le pire.

De nombreuses défections sont attendues à l’occasion de la prochaine sortie en championnat, qui verra le CSC se rendre à Khenchela pour affronter l’USMK. En effet, il y aura certainement l'absence confirmée du capitaine et buteur Brahim Dib, puisqu’il a écopé d’un quatrième avertissement lors du match contre l'Olympique Akbou, synonyme d’une suspension automatique pour un match. Cette absence s'ajoute à une série d'autres problèmes pour l'entraîneur Kheireddine Madoui, qui doit composer avec un effectif décimé en raison de diverses blessures et absences. Outre la suspension de Dib, le coach du CSC fait face à un nombre croissant de joueurs indisponibles, ce qui complique la gestion de son effectif. Des joueurs comme Derradji, Bouguerra, Rebiaï, Benchaâ et Tahar sont tous convalescents pour cause de blessures, les ayant privés du dernier match, ce qui laisse l'entraîneur dans l'attente de clarifications concernant leur état de santé, même s’il est d’ores et déjà assuré de ne pas pouvoir récupérer tout ce beau monde pour le match du week-end prochain. A cela s’ajoute la nouvelle blessure de Boudrama, contractée vendredi dernier.

Par ailleurs, le portier Zakaria Bouhalfaya et le jeune attaquant Mounder Temine ont quitté l’équipe pour rejoindre la sélection militaire, en prévision du déplacement au Nigeria pour prendre part à la CAN, ce qui limite encore davantage les options de Madoui pour la rencontre à venir. «Depuis le début de la saison, nous souffrons du problème de ne pas pouvoir utiliser tous les éléments. À chaque match, nous avons au moins un à trois joueurs hors service, ce qui nous oblige toujours à trouver des solutions. Heureusement, nous avons un bon esprit de groupe, et cela nous aide à surmonter les difficultés. Chaque joueur est motivé à apporter sa contribution à l’équipe», a indiqué le coach clubiste.

24 heures de repos

Les joueurs du CS Constantine n’ont eu droit qu’à 24 heures de repos, après le succès enregistré vendredi soir face à l’Olympique Akbou, en match de la 8e journée du championnat de Ligue 1. C’est ainsi que les joueurs ont repris le chemin des entraînements hier en fin de journée, pour préparer la prochaine sortie face à l’USM Khenchela, prévue vendredi au stade Hammam-Ammar.

Premier but de Tosin

En inscrivant le premier but de la victoire face à Akbou (2-1), vendredi dernier, le Nigérian Omoleye Tosin a ouvert son compteur en championnat avec le CSC. En effet, Tosin qui était le premier buteur du CSC de cette nouvelle saison 2024-2025, en marquant le but de la victoire face aux Rwandais du FC Police en match du 1er tour de la Coupe de la CAF, a dû donc attendre près de trois mois pour inscrire son second but, et son premier en championnat. Par ailleurs, l’attaquant nigérian a, enfin, obtenu son permis de travail par les autorités compétentes. La direction du CSC qui a tout finalisé est sur le point de régler le cas du Sénégalais Melo Ndiaye, de retour au Sénégal il y a quelques jours, mais aussi celui du Burkinabé Salifou Tapsoba, qui devra à son tour rentrer chez lui, pour renouveler son visa d’entrée en Algérie, et poursuivre les démarches nécessaires entamées par la direction, pour l’obtention de son permis de travail.

R. B.