JSS

Les Bécharis gagnent en confiance

La Saoura a réussi une victoire difficile mais importante qui lui permet de rester sur sa lancée et de gagner encore plus en confiance avant son déplacement dans la capitale pour affronter le CRB et l'USMA. Les protégés du duo Lakhdari-Djallit ont dû attendre les dernières minutes de la partie pour obtenir un penalty, le transformer et décrocher le gain du match. Face à une équipe qui s'est déplacée à Béchar pour éviter la défaite, ils n'ont pas perdu leur concentration durant le match.

Ils ont fait le jeu devant une équipe qui s'est contentée de défendre, n'osant que très rarement des incursions dans le camp adverse. Les camarades de Souibah n'ont pas perdu leur concentration et ont maintenu leur pressing sur la défense de Magra jusqu'aux ultimes minutes de la partie et réussir à marquer.

Toujours est-il, les joueurs ont longuement fêté la victoire avec leurs fans qui les ont longuement applaudis. La Saoura commence à retrouver le sourire et surtout le jeu qui la rendait imbattable sur son terrain. Ses adversaires sont avertis, dorénavant elle vendra chèrement sa peau et obligera ses adversaires à suer toutes leurs eaux durant ses prochains matches.

Kader B. A.