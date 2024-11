ASO

Zaoui promet le meilleur pour l'avenir

Samir Zaoui qui s'est dit ravi par le succès de son équipe a indiqué que la victoire est arrivée au bon moment. «C'est un succès qui nous fait du bien. On a attendu jusqu'à la huitième journée pour enfin réaliser notre première victoire. Heureusement, notre persévérance et notre foi en nos moyens nous ont permis de tenir et de dépasser la période de doute qui est aujourd'hui derrière nous.

Comme vous l'avez remarqué, après le second but, mes joueurs se sont libérés. Ils ont conservé le ballon et ont tenté de maintenir la pression sur l'adversaire. Il s'agit maintenant pour nous de confirmer notre réveil par un bon résultat lors de la prochaine journée face à l'USB. Je regrette seulement l'absence de nos fans à cause du huis clos. J'espère qu'on ne va plus voir de fumigènes sur le terrain car cela prive l'équipe du soutien de ses supporters», a-t-il indiqué.

Abordant l'absence de deux joueurs clés, Bourdim et Belkhiter, il a indiqué que leurs remplaçants ont assuré. «Ceux qui les ont remplacés doivent saisir leur chance. Aujourd'hui avec le retour des blessés et la qualification d’Ismaïl Moussa, nous avons plus de possibilités sur le banc des remplaçants. Nous aurons besoin de tous les joueurs pour faire face aux exigences de la compétition. Il faut maintenant oublier la victoire face à El Bayadh et préparer le prochain déplacement à Biskra qui ne sera pas facile», a-t-il souligné.

Abdelkader G.