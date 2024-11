MCEB

L'équipe en panne d'inspiration

Dans sa déclaration d'après-match, l'entraîneur adjoint Redouane Bachiri a déploré le manque de concentration de ses joueurs qui a été à l'origine de la défaite face à Chlef. «On a dominé la première période et on s'est créé des occasions de but qu'on n'a pas concrétisées à cause du manque de concentration des attaquants.

En seconde période, notre manque d'efficacité a libéré notre adversaire qui a été revenu dans le match et gagner. L’ASO a marqué ses deux buts sur un relâchement de nos joueurs. Après les deux buts, on a essayé de revenir au score, mais c'était déjà trop tard. On va essayer de mieux préparer nos prochaines sorties. Dès la reprise des entraînements, on va discuter avec les joueurs pour voir ce qui n'a pas marché et on va essayer de les mobiliser pour la prochaine sortie qui ne sera pas facile face au MCA», a-t-il indiqué.

La défaite face à Chlef est venue au mauvais moment pour le Mouloudia d'El Bayadh, qui voulait se racheter après ses deux sorties ratées, avec une défaite face à la Saoura et un match nul face au Paradou. Le staff technique est appelé à trouver les solutions pour faire repartir la machine avant qu'il ne soit trop tard. Bouali et son staff espèrent voir les blessés revenir aux entraînements pour être opérationnels face au MCA. C'est un match que tout El Bayadh attend et que tous les supporters espèrent ne pas rater.

Walid K.