MCO - Dahar suspendu face à Akbou

Un nouveau casse-tête pour Chelle

Après avoir bénéficié de deux jours de repos, à la suite du match gagné jeudi dernier face à l’Entente de Sétif, les camarades de Benamara ont repris hier les entraînements pour préparer le déplacement de Béjaïa.

C’est en l'absence de l’entraîneur Eric Sékou Chelle, qui est parti en France rendre visite à sa famille, que l’équipe a repris le travail pour préparer son empoignade face à Akbou. Le coach devra rentrer aujourd’hui à Oran et reprendre du service. Pour le prochain match, les Oranais seront privés des services du capitaine Merouane Dahar, qui a écopé d’un quatrième carton qui va le priver du déplacement à Béjaïa. «J’ai fait mon possible pour éviter ce carton, car je tenais à être présent face à Akbou. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Je vais me reposer afin d’être d’attaque pour le prochain match de l’équipe à Oran», a-t-il affirmé. Cette absence sera difficile à combler pour le coach qui a confié un nouveau rôle à Dahar sur le terrain, celui de sentinelle. Chelle devra chercher dans son effectif pour trouver un élément pouvant remplir cette mission. Un élément semble répondre à ce profil et pourrait faire son retour parmi le onze oranais. Il s’agit de Chahreddine Boukholda qui n’était pas encore à 100% de ses moyens à la veille du match contre l’Entente de Sétif. Ce joueur va certainement être soumis à une préparation spéciale avant le déplacement et ce dans l’espoir de l’avoir prêt pour cette confrontation. En tous les cas, Chelle va devoir encore une fois s’occuper minutieusement de l’état de santé de ses éléments afin de composer le groupe qui se déplacera à Béjaïa.

H. H.