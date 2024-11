Mardi, 05 Novembre 2024 15:09 Écrit par Said. T.

CRB - Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Un début de saison compliqué pour le Chabab

Le Chabab de Belouizdad connaît un début de saison compliqué. Après 6 journées de championnat, le club occupe la dernière place du classement avec seulement 4 points. Les Rouge et Blanc n'ont pas encore remporté la moindre victoire, enregistrant 4 matchs nuls et 2 défaites.

Les performances du CRB sont en deçà des attentes. L'équipe affiche une défense peu rassurante et une attaque peu inspirée. Les derniers matchs ont révélé des lacunes tant sur le plan collectif qu'individuel, avec un manque de cohésion qui nuit à la performance globale de l'équipe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le CRB n'a pas gagné le moindre match en six journées, affichant une défense pas du tout rassurante et une attaque peu inspirée. Les derniers matchs ont révélé des lacunes tant sur le plan collectif qu'individuel, avec un manque de cohésion qui nuit à la performance globale de l'équipe.

Plusieurs facteurs expliquent cette crise. Tout d'abord, les blessures de joueurs clés ont perturbé la dynamique de l'équipe. De plus, le manque de créativité au milieu de terrain a empêché le CRB de se montrer dangereux face à ses adversaires. La pression grandissante des supporters n'arrange également pas les choses, rendant l'atmosphère au sein du groupe plus tendue.

Un match crucial à Mostaganem

Le prochain match du CRB à Mostaganem contre l'ESM constitue un vrai examen pour les coéquipiers de Keddad. Ils n'ont pas le choix que celui d'aller récolter les 3 points de la victoire pour stopper l'hémorragie et amorcer un nouveau départ.

L'entraîneur Amrani a appelé à la solidarité et à l'unité, rappelant que chaque joueur a un rôle à jouer pour redresser la barre. Les supporters, fidèles et passionnés, espèrent voir leur équipe réagir rapidement pour retrouver le chemin de la victoire. Les prochaines semaines seront déterminantes pour le club, qui doit retrouver confiance et cohésion afin de réaliser ses ambitions. Seule une réaction collective pourra redonner le sourire aux fans et permettre au CRB de retrouver sa place parmi les prétendants du championnat.

Rabehi, un président intouchable ?

Le président du CRB, Mehdi Rabehi, est au cœur d'une tempête. Malgré les critiques acerbes des supporters et les résultats décevants du club, il semble bien installé dans son fauteuil.

La saison passée, Rabehi avait fait appel à l'entraîneur belge Sven Vandenbroeck, un choix qui s'est avéré coûteux. Le CRB avait déboursé une somme importante pour le faire venir, mais les résultats n'ont pas suivi. L'équipe a été éliminée précocement de la Coupe arabe et de la Ligue des champions africaine.

Cet été, Rabehi a répété la même erreur en engageant le Français Corentin Martins. Après seulement quatre journées de championnat, il a été limogé pour laisser place à Abdelkader Amrani.

Le vestiaire du CRB est également en proie à des tensions. Certains joueurs, favorisés par le président, se sont pris pour des stars, créant une ambiance délétère au sein de l'équipe.

Face à cette situation chaotique, Rabehi a choisi de garder le silence. Les supporters, qui espéraient une explication de sa part, sont déçus par son mutisme.

Le CRB, qui dépense plus de 120 milliards de dinars par an, est en pleine crise. La question se pose : Rabehi est-il capable de redresser la barre ?

Amrani satisfait de Selmi et Khacef

La trêve forcée a été une bénédiction pour l'entraîneur Abdelkader Amrani. Il a pu concocter un programme de travail bien défini pour remobiliser le groupe et améliorer les aspects physique et tactique. Le match amical contre l’OMR au début de semaine a été l'occasion pour donner du temps de jeu aux joueurs qui reviennent de blessure comme Selmi et Khacef. Leur rendement a rassuré l'entraîneur qui peut compter sur eux pour les prochaines rencontres, à commencer par le déplacement à Mostaganem.

Chaal attend patiemment son heure

Farid Chaal, arrivé au CR Belouizdad l'été dernier en provenance d'Arabie saoudite, n'a pas encore eu l'occasion de fouler la pelouse pour les Rouge et Blanc. Après 6 matchs de championnat, c'est Mustapha Zeghba qui occupe le poste de gardien titulaire. Chaal, ancien gardien du MC Alger, commence à s'impatienter. Il veut avoir l’occasion de prouver sa valeur et de montrer son talent. Pour le moment, il s'entraîne avec sérieux et attend patiemment son heure.

Mahious toujours à l'infirmerie

Aymen Mahious est toujours absent des terrains. Touché à l'adducteur lors du match contre le NC Magra, il n'a pas encore repris l'entraînement avec le groupe.

Le joueur est actuellement pris en charge par le staff médical et se contente de soins. La date de son retour à la compétition n’est pas encore connue, mais il est déjà certain qu'il manquera le prochain match contre l'ESM.

ESM - CRB samedi 9 novembre à 18h

Le match de la 8e journée de L1 Mobilis entre l'ESM et le CRB se tiendra samedi 9 novembre à 18h au stade Mohamed Bensaïd à Mostaganem. Ce match est attendu avec impatience par les supporters des deux équipes, qui se souviennent encore de leur dernière rencontre en 1/4 de finale de la coupe d’Algérie la saison passée.

Le CRB s'était qualifié aux tirs au but après un match serré au stade Hamlaoui à Constantine. Les deux équipes se connaissent bien et le match promet d'être intense et disputé. L'ESM, qui est actuellement en confiance après sa victoire à Akbou devant l'Olympique local, aura à cœur de continuer sur sa lancée. Le CRB, quant à lui, voudra sonner la révolte.

S. T.