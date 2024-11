CSC

Madoui tourne la page MCO

Kheireddine Madoui, l’entraîneur du CS Constantine, n'a pas reconnu son équipe lors de la dernière confrontation face au MC Oran. Il a affirmé que c’était un match difficile pour les deux équipes, mais encore plus pour son équipe. «Notre entame de match a été catastrophique. On n’a pas montré grand-chose qui nous aurait permis de revenir avec les trois points ou même avec un point, et félicitations au MCO qui mérite sa victoire», a-t-il souligné. Madoui a également exprimé son inquiétude quant à la possession de balle du CSC en seconde période, qu'il juge passive et stérile.

«On a eu la possession de balle en seconde période certes, mais elle était passive. Mes joueurs étaient dans un jour sans, et on ne pouvait pas faire grand-chose», a-t-il dit. Le manque de dynamisme et d'efficacité a entravé la capacité de l’équipe à répondre aux assauts oranais, malgré quelques tentatives en attaque. Face à une défense bien organisée du MCO, les rares opportunités créées par le CSC n’ont pas suffi à inverser la tendance. Par ailleurs, les absences et blessures récurrentes pèsent lourdement sur l'équipe, un problème que Madoui déplore. «On fait toujours face à ce problème de défections. D’ailleurs, on vient de perdre un autre joueur, Derradji, qui avait pourtant bien récupéré, mais qui a rechuté en début de match», justifie-t-il. Avec les blessures de Rebiaï, l’absence de Ndiaye et le retour progressif de Benchaâ, l'entraîneur espère pouvoir récupérer ses joueurs-clés dans les prochaines semaines pour restaurer une certaine stabilité dans l’effectif et retrouver une dynamique positive. «On a aussi dû faire sans Rebiaï, blessé, et Ndiaye qui a dû rentrer au Sénégal. Il y a aussi Benchaâ qui n’a plus joué depuis le deuxième match de championnat, et qui a pu évoluer quelques minutes face au MCO, car il devra reprendre progressivement. Ce sont là des contraintes qui nous ont handicapés, et qui nous privent d’une stabilité dans notre onze. On espère désormais récupérer tout le monde pour les prochains matchs», espère le technicien sétifien.

Derradji rechute

De retour à la compétition samedi soir face au MCO, après deux semaines d’absence pour cause de blessure, le défenseur central Chamseddine Derradji a été contraint de quitter le terrain après seulement 13 minutes de jeu. Une sortie prématurée, pour cause de blessure où il semble bien que le défenseur ait rechuté de sa blessure à la cuisse, contractée il y a deux semaines face au Paradou. Derradji devra subir des examens approfondis au retour de l’équipe à Constantine, pour définir la nature exacte de cette blessure et surtout la durée de son indisponibilité.

CSC - O Akbou vendredi

De retour dimanche à Constantine après avoir affronté le MCO vendredi, les Constantinois ont très vite repris le chemin des entraînements pour préparer leur prochain match face au nouveau promu, l’Olympique Akbou en l’occurrence. En effet, la Ligue a décidé de programmer ce match de la 8e journée de championnat, le premier de l’histoire entre les deux équipes, pour ce vendredi au stade Hamlaoui de Constantine. Ce qui laisse peu de temps à Madoui et ses poulains pour bien préparer ce match décisif, qui intervient après la première défaite de la saison, concédée samedi face au MCO.

R. B.