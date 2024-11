ESS - Les dirigeants envisagent de renforcer l’équipe au mercato

L’Entente veut récupérer Benayad

La direction de l’ES Sétif a décidé de rouvrir le dossier du retour de Riad Benayad, l'attaquant actuel de l'ES Tunis, en vue de le réintégrer dans l’équipe lors du prochain mercato hivernal.

Les responsables de l’Entente envisagent sérieusement le retour de l’ancien avant-centre pour atteindre trois objectifs principaux : d’abord, ramener un joueur d’expérience qui a fait ses preuves ; ensuite renforcer l’attaque avec un buteur prolifique ; enfin devancer des clubs concurrents, notamment l’USM Alger, qui cherchent également à recruter l’ancien Paciste. Parallèlement, l'ES Sétif surveille actuellement de nombreuses propositions concernant des attaquants étrangers pour acquérir un nouvel avant-centre étranger, dans le cadre de son intention de finaliser cinq recrutements de qualité, dont deux joueurs offensifs, afin de calmer la colère des supporters. Le coach Réda Bendris est pour sa part concentré sur la correction des erreurs, espérant ainsi retrouver le chemin de la victoire et apaiser la colère des fans mécontents des récents résultats. Après les critiques qu’il a subies de la part des supporters qui lui ont reproché notamment d’avoir raté le mercato estival en se contentant de ramener que des joueurs «limités» qui ne méritent pas de porter les couleurs des Noir et Blanc, le directeur sportif et porte-parole de l’ESS, Abdelkrim Bira, aurait laissé entendre à ses proches collaborateurs qu’il va tenter de rectifier le tir à l’ouverture de la période des arrivées et des départs de l’hiver. C’est ainsi qu’une rumeur s’est vite répandue dans les réseaux sociaux ces derniers jours faisant état d’un probable engagement d’anciens joueurs de l’équipe. A ce titre, nous avons appris que parmi les joueurs qu’on cite le plus souvent comme possible future recrue figure Ishak Boussouf et Riad Benayad, qui ont déjà porté les couleurs de l’Entente, ainsi que Hocine Benayada, qui serait enclin à quitter le CR Belouizdad. Des contacts préliminaires auraient même été engagés avec ce trio pour éventuellement étudier la possibilité de leur recrutement à partir du mois de décembre prochain.

Boukarma, le remplaçant idéal de Djahnit ?

Mohamed Boukarma, l’ancien milieu du Paradou AC, était parmi les joueurs qui se sont fort distingués face à l’ASO Chlef. Titularisé au poste de meneur de jeu par le coach Réda Bendris, qui avait préféré essayer avant lui Jiddou face à l’ESM puis Moulay contre le CSC, le n° 17 des Noir et Blanc a été le moins qu’on puisse le dire un véritable poison pour les défenseurs chélifiens, et ce, grâce à ses accélérations et ses appels de balle. D’ailleurs, il n’est pas à écarter qu’il soit reconduit à ce poste lors des prochaines sorties à commencer par celle face au MCO programmée samedi au stade Miloud-Hadefi d’Oran dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Alors Bendris a-t-il enfin trouvé le suppléant d’Akram Djahnit sur lequel il va axer sa stratégie ? Le temps nous le dira.

Belaïli à l’ESS, une rumeur bottée en touche

Annoncé de retour en Algérie, le nom de l'ex-international des Verts, Youcef Belaïli, a été cité du côté de Aïn El Fouara. Cela dit, d'après une source digne de foi, Bira n'aurait pas songé au joueur. «C'est du n'importe quoi ! À aucun moment son nom n'a été cité dans l'entourage des dirigeants. C'est plutôt vers d'autres pistes qu'ils se penchent en ce moment», nous révèle-t-on.

W. D.