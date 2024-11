JSS

Lakhdari, confiance renouvelée

Le directoire dont la mission prendra fin mercredi a renouvelé sa confiance au staff composé du duo Lakhdari - Djallit. Certes, les responsables du club avaient même arrêté leur choix sur un technicien algérien après avoir étudié plusieurs CV, mais après mûre réflexion, ils ont préféré laisser l'actuel staff poursuivre sa mission.

En effet, les membres du directoire avaient pris attache avec Fouad Bouali pour tenter de la faire revenir au club. Mais ce dernier, tout en se disant ravi par l'intérêt que lui porte le club, a décliné l'offre en affirmant qu'il est sous contrat avec le MCEB qu'il ne peut pas abandonner alors qu'il a mis en branle un projet sportif. Par la suite, ils ont pris attache avec un autre technicien avec lequel ils ont discuté toutes les clauses d'un contrat d'engagement, avant de faire machine arrière pour laisser le soin d'effectuer un changement à la barre technique au nouveau président qui succédera au directoire.

Il faut savoir également que Lakhdar Lakhdari dispose d'un contrat en bonne et due forme et d'une licence d'entraîneur principal délivrée par la LFP. Recruter un nouveau coach obligera le directoire à une résiliation à l'amiable du contrat de Lakhdari et à introduire une demande pour annuler sa licence d'entraîneur et déposer une autre pour la qualification du nouveau responsable de la barre technique. Toute une gymnastique que les membres du directoire ont refusé de faire, préférant la laisser au nouveau président qui pourrait être connu la semaine prochaine.

Kader B. A.