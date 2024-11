MCEB

Bouali remobilise ses joueurs

Les Beidis ont repris hier les entraînements pour préparer leur prochain match en déplacement face à l'ASO. L'entraîneur Fouad Bouali n'a pas manqué, lors de son débrief de la dernière sortie face au PAC, d'appeler ses joueurs à oublier ce match et à bien préparer la prochaine échéance. "On a joué face à un adversaire bien organisé.

Nous avons réalisé de bonnes choses et d'autres moins bonnes. On a raté des occasions notamment en seconde période par manque de chance et de concentration. On doit à chaque fois se remettre en cause pour progresser. Maintenant il faut oublier le Paradou et se concentrer sur notre prochain adversaire qui vit des moments difficiles et qui veut réaliser son premier succès pour provoquer le déclic. On ne doit pas lui donner l'occasion de faire de nous sa victime. On va bien préparer ce match que nous allons jouer sans la pression du public adverse", a-t-il indiqué à ses poulains avant le début de la séance de reprise des entraînements. Le staff technique qui a déploré quatre absences lors de la dernière sortie devra être fixé aujourd'hui après l'avis du médecin du club, qui doit donner son feu vert pour voir Belalem et les autres rejoindre les entraînements collectifs.

Walid K.