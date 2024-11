ASO

Des réglages s'imposent

Les prestations de l'équipe chelifienne sont en deçà des attentes des supporters qui croyaient que leur formation allait se mêler à la course des prétendants à une place sur le podium.

Cette inquiétude est partagée par un grand nombre de fans qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme durant la préparation estivale quand l'équipe n'avait remporté qu'un seul match amical sur les huit qu'elle avait disputés, aussi bien durant son stage en Algérie que celui qu'elle avait effectué en Tunisie. Déjà à cette époque, certains supporters avaient grincé des dents, mais l'entraîneur Zaoui avait affirmé que son groupe était en apprentissage et qu'il ne s'agissait que de matches amicaux sans enjeu. Les Djawarih avaient affirmé que l'équipe manquait de fond de jeu, qu'elle ne défendait pas bien et que sa ligne d'attaque manquait de punch. Ces faiblesses sont aujourd'hui étalées au grand jour, même si la défense semble tirer son épingle du jeu. L'attaque n'a inscrit qu'un seul but alors qu'elle compte dans ses rangs un "serial buteur", Evra, qui avait complété le podium des goleadors de la Ligue 1 la saison dernière. La défense assure mais l'attaque semble en panne, et cela n'arrangera pas les affaires de l'équipe qui pourrait se mettre dans de beaux draps si elle ne décolle pas. Pour le moment, les plus optimistes estiment que le prochain match face au MCEB est une belle occasion pour provoquer le déclic. Mais le fait qu'il soit frappé de la sanction du huis clos n'est pas fait pour rassurer ; les pessimistes pour leur part se disent convaincus que l'heure des changements a sonné à Chlef pour sauver ce qui peut l'être encore.

A. G.