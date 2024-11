MCO - Il demandé à ses joueurs de se concentrer à fond

Chelle se méfie de l’ESS

Alors que ses joueurs savouraient encore leur dernier succès face au leader constantinois, Eric Chelle, le premier responsable de la barre technique oranaise, semble préoccupé par autre chose. A J-2 du match face à l’Entente de Sétif, il préfère plonger ses éléments dans l’ambiance de cette empoignade en leur demandant de tourner la page du CSC.

Il faut dire que le nouvel entraîneur des Hamraoua n’est pas le gars qui se vante pour un succès ou deux. Dans les vestiaires, après le match face au CSC, après avoir félicités ses poulains, il leur avait dit qu’il n’a pas l'intention de s’arrêter là et que ce succès devra être le début d’une longue série. «On ne doit pas se contenter de ce succès. On doit penser à gagner chaque match qu’on va jouer, que ce soit à Oran ou ailleurs», a-t-il indiqué à ses joueurs. Craignant que la rencontre face à l’ESS se présente comme un match piège pour ses joueurs qui se voient désormais supérieurs après avoir disposé de la JSK et du CSC, Chelle va certainement axer sa préparation sur l’aspect psychologique au cours de la semaine afin de préparer ce rendez-vous face à une équipe qui présente les mêmes statistiques que sa formation en ce début de saison. Pour le match de jeudi, les joueurs, qui ont séduit leurs supporters par leur succès face au CSC dans un match à huis clos, tablent sur une affluence record ce jeudi au stade Miloud-Hadefi. Les fans des Rouge et Blanc, convaincus par la touche de Chelle qui a boosté l’équipe, attendent avec impatience l’ouverture de la plate-forme de vente des billets du match afin de se les arracher. Il faut reconnaître que cette fois-ci, les inconditionnels d’El Hamri n’ont pas trop d’excuses. Ils sont appelés à remplir le stade ce jeudi afin de soutenir comme il se doit les camarades de Benamara.

H. H.