CRB - Il a appelé ses joueurs à prendre leurs responsabilités

Amrani redonne une âme au groupe

Abdelkader Amrani, l'entraîneur du CR Belouizdad, a fait appel au soutien des supporters pour motiver ses joueurs et amorcer une nouvelle phase, dans l’espoir d’améliorer les résultats de l’équipe en Ligue 1.

Lors d’une session technique avec ses joueurs, Amrani a présenté les réactions des supporters déçus et en colère, mais également l'élan de soutien de ces derniers en faveur du CR Belouizdad face aux rumeurs. Il a utilisé cela pour rappeler à ses joueurs l'importance de redresser rapidement la situation et de renouer avec la victoire dans les prochaines journées. Amrani a affirmé que les chances de concurrencer pour le titre restent intactes, à condition d’aborder chaque match comme une finale de coupe. Il a exprimé sa totale confiance dans les capacités de son effectif à atteindre un haut niveau de performance. Le CR Belouizdad a disputé un match amical face à l’OM Ruisseau où il s'est imposé 6-1, avec un Islam Slimani qui a joué en titulaire et s'est illustré par une solide prestation. Amrani prévoit également de faire plusieurs changements dans l’équipe titulaire, avec l’intention d’aligner des joueurs comme Islam Slimani et Hocine Selmi. Avec un effectif renforcé par le retour des blessés, le coach explore plusieurs schémas de jeu dans l’espoir de décrocher, enfin, cette première victoire tant attendue. Voici un aperçu de ses ajustements et des défis à venir pour l’équipe. Amrani a profité de la trêve pour peaufiner son équipe et explorer diverses options tactiques. Avec un effectif riche et le retour de plusieurs joueurs blessés, le coach a l’opportunité d’ajuster sa stratégie pour maximiser les performances. D’ailleurs, le 4-3-3 pourrait offrir une plus grande fluidité au milieu du terrain et permettre aux ailiers de s’exprimer davantage. La reprise du championnat approche, et Amrani ne perd pas de vue le prochain match à Mostaganem contre l’ESM, programmé pour samedi. Ce déplacement s’annonce crucial pour le CRB, qui cherche à retrouver la victoire et à remonter au classement. L’entraîneur est conscient que cette rencontre est une opportunité pour ses hommes de redorer leur blason. L’adversaire, loin d’être un simple figurant, oblige Amrani à travailler sur une stratégie rigoureuse et sur des schémas tactiques adaptés. L’objectif est clair : décrocher les trois points pour donner un coup de fouet à la dynamique de l’équipe.

Les blessés de retour

L’effectif du CR Belouizdad enregistre le retour des joueurs blessés, ce qui constitue une aubaine pour Amrani. Ces éléments apportent non seulement de l’expérience, mais aussi une concurrence accrue pour les places. Cela permet au coach de varier les compositions et d’évaluer les performances des joueurs dans différents rôles. La profondeur de l’effectif est désormais un atout majeur, et Amrani s’en sert pour affiner ses choix tactiques.

Benayada veut reprendre sa place

Hocine Benayada retrouve progressivement son meilleur niveau, comme en témoigne son doublé marqué lors du dernier match contre l'OMR. L'arrière droit, qui avait déjà impressionné par le passé, pourrait bien détrôner Azzi dans la hiérarchie des titulaires. Sa performance convaincante attire l'attention du coach, qui pourrait décider de le reconduire dans le onze de départ pour le prochain match. Les fans espèrent que cette dynamique positive se poursuivra et que Benayada continuera à briller sur le terrain.

Boussouar se distingue

Lors des entraînements à huis clos, le jeune attaquant Boussouar s’est particulièrement illustré, envoyant un message fort à Amrani. Avec des performances convaincantes et une détermination palpable, Boussouar démontre qu’il est prêt à saisir sa chance et pourrait bien être une option sérieuse dans l'attaque du CRB. Amrani, qui observe attentivement l'évolution de son effectif, pourrait voir en ce jeune talent une solution offensive à exploiter.

L’attaque se revitalise

Le CR Belouizdad a montré un potentiel offensif considérable lors de son dernier match amical face à l’OMR, où il s’est imposé avec un score de 6-1. Cette victoire éclatante a vu plusieurs attaquants, dont Islam Slimani, Hedy Chaâbi, Islam Belkhir, et Ishak Boussouf, inscrire leur nom au tableau des buteurs. Néanmoins, la véritable révélation de cette rencontre est venue de l’arrière droit Hocine Benayada, auteur d’un doublé, prouvant ainsi que même les défenseurs peuvent se révéler décisifs en attaque. Cette performance est d'une importance cruciale pour le CRB, qui a parfois manqué de réalisme offensif dans les derniers matchs. Les attaquants, confrontés à une forte pression pour marquer, ont peiné à répondre aux attentes des supporters et du staff technique. Cependant, cette démonstration pourrait marquer un tournant, offrant une véritable bouffée d'oxygène et une confiance retrouvée aux joueurs avant les prochaines échéances. L’attaquant vedette Islam Slimani, avec son expérience et son flair de buteur, a de nouveau fait parler sa précision. Son but lors de cette rencontre envoie un signal encourageant. Il semble prêt à mener la ligne d’attaque et à offrir une régularité essentielle pour le CRB. Sa présence sur le terrain incarne un pilier de stabilité et d’inspiration, en particulier pour les jeunes talents de l’équipe. Hedy Chaâbi a également montré des signes prometteurs. Avec sa rapidité et sa technique, il a su perturber la défense adverse, prouvant qu’il pourrait être un précieux allié dans la dynamique offensive du CRB. Islam Belkhir et Ishak Boussouf, pour leur part, incarnent l’avenir de l’équipe avec leur potentiel notable. Leurs prestations, marquées par leur capacité à se démarquer et à conclure des actions, laissent entrevoir une attaque renouvelée et redoutable.

Hommage à Mohamed Belouizdad

Le CR Belouizdad a rendu hommage au martyr Mohamed Belouizdad à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance (3 novembre 1924). La direction du club a publié une vidéo brève sur son compte Facebook en hommage à Mohamed Belouizdad, martyr dont tout une commune d’Alger porte le nom, après s’être appelée auparavant Belcourt. La vidéo est accompagnée du message suivant : «Le 100e anniversaire de la naissance du père spirituel de la révolution algérienne… Que Dieu accorde Sa miséricorde à nos valeureux martyrs, que Dieu te bénisse, Mohamed Belouizdad», pouvait-on lire.

