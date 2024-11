CSC

Madoui rate son retour à Oran

De retour à Oran pour la première fois depuis son limogeage peu avant la fin de la phase aller la saison dernière, l’entraîneur du CS Constantine, Kheiredine Madoui, n'a pas réussi à prendre une revanche sur le sort et maintenir la série positive des Vert et Noir. L'actuel driver du CSC a encore une fois goûté à l'amertume d'une défaite au stade Miloud-Hadefi.

Ouvrant rapidement le score grâce à une inspiration géniale de Motrani qui reprit du talon un centre venu de la gauche de Aliane (8’), le Mouloudia d'Oran a réussi la gageure de faire tomber le leader, samedi soir à Oran, pour la toute première fois de la saison. Pressant haut pour faire déjouer le Chabab de Constantine, les Rouge et Blanc d'El Hamri auraient même pu doubler la mise à la 20e minute de jeu sur une tentative de Aliane, repoussée avec autorité par Bouhalfaya. Dans un jour sans, le club de l'antique Cirta ne sut jamais mettre en danger les locaux, si ce n'est sur un coup franc intelligemment brossé par Dib qui frôla le montant droit de Rahmani. Le CSC a perdu sa place de leader à la faveur de cette défaite, permettant au MC Alger et à l’USM Alger de prendre respectivement la première et deuxième place au classement.

Belhocini dans la liste élargie de Petkovic

En prévision du prochain stage de l’équipe nationale qui disputera les deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025, les 14 et 17 de ce mois, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a coché les noms d’une dizaine de joueurs du championnat national dans la liste élargie. Parmi ces derniers, figurent ceux des deux attaquants du CSC, Abdennour Belhocini et le capitaine Brahim Dib, en sus de celui du portier Zakaria Bouhalfaya, qui avait été convoqué, le mois dernier, pour la double confrontation face au Togo. A en croire certaines indiscrétions, le capitaine Dib a de fortes chances de figurer dans la liste définitive qui devrait être rendue publique le 8 novembre.

Guerioune reprend du service

Opéré la semaine dernière du dos, le préparateur physique du CSC, Khaled Guerioune, a repris ses fonctions au sein de la formation constantinoise. Le technicien a même fait le déplacement à Oran avec l’équipe, mercredi dernier, en prévision du match d’hier soir, face au MCO.

W. D.