ESS

L’attaque toujours à la peine !

L'Entente de Sétif, sous la direction de Réda Bendris, a arraché une victoire précieuse contre l'équipe de Chlef (1-0), au stade 8-Mai 1945. Ce succès arrive au bon moment pour les Sétifiens qui sortaient d’une semaine difficile marquée par leur défaite dans le derby de l’Est contre le CS Constantine.

Dès le début du match, les deux équipes ont opté pour l’offensive. Bourdim, pour Chlef, a d'abord menacé avec un coup franc détourné par le gardien Bousseder. Les Sétifiens ont répliqué avec plusieurs tentatives, jusqu'à la 18e minute, où Ferhani a tiré un coup franc que le gardien Medjadel a relâché, offrant une opportunité en or à Boubaker qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. Après cette réalisation, Sétif a cherché à conserver son avance. Bien que les deux équipes se soient relancées avec intensité en deuxième période, les visiteurs n’ont pas réussi à prendre l’ascendant, en partie grâce aux interventions décisives de Bousseder. Les Sétifiens ont même eu des occasions de creuser l’écart, mais Bouchama et Jiddou ont manqué de précision dans des moments clés. Malgré les ratés, Sétif a tenu bon et a finalement engrangé trois points précieux. Ce résultat permet à l’équipe de reprendre confiance après une semaine compliquée et de remonter au classement. Le coach Réda Bendris n’a pas dérogé à la règle en effectuant plusieurs changements à l’occasion de la confrontation d’hier face à l’ASO Chlef. En effet, le technicien ententiste a effectué quatre remplacements avec notamment une nouveauté, en l’occurrence le jeune espoir Mechaâr, titularisé pour la première fois cette saison.

2e but pour Boubakeur

Imed Eddine Boubakeur est devenu depuis hier le meilleur buteur du onze sétifien, en ouvrant la marque devant l’ASO Chlef. L’ancien défenseur central du club koweïtien d’Al Arabi a ouvert son compteur-buts lors du match contre la JSS. Il s’agit du troisième but signé par un défenseur sur les six inscrits par les Ententistes.

Reguieg remplacé à la dernière minute

Guettal a pris sa place comme arrière droit à la place de Reguieg qui s’est blessé à quelques heures du match et qui fut finalement ménagé. On a également retenu la titularisation de Hadji en attaque aux côtés de Bacha ainsi que le retour de Boukarma. C’est Benkhelifa, Bouchama et Nouri qui ont fait les frais de ces changements.

Réserve

ESS 2 - 2 ASO

L’équipe des U19 de l’ESS est à la peine et ne cesse d’enchaîner les mauvaises performances. Alors qu’on attendait d’eux beaucoup de choses cette saison, les partenaires de Zaki Fellahi se sont fait accrocher, jeudi dernier, au stade 8-Mai 1945 de Sétif par leur homologue de l’ASO. La partie s’étant soldée sur deux buts partout. Les buts sétifiens ont été l’œuvre de Gharbi et Khouatra. C’est le troisième match nul de suite après ceux face à l’ESM à Sétif et contre le CSC à Constantine sur le même score (1-1).

Les U19, la fierté des Ententistes

L’équipe des U19 de l’Entente de Sétif s’est adjugée la Supercoupe d’Algérie de la catégorie, en battant le MCA sur le score d’un but à zéro. Vainqueurs déjà au match aller qui s’est joué il y a un peu plus d’un mois à Hydra (1-3), les joueurs du coach Samir Miratallah n’ont pas eu beaucoup de peine à arracher un 4e titre à leur actif après le championnat régional de Constantine, les play-offs, régional et national. «J’estime que nous avons amplement mérité ce trophée. On avait déjà une avance sur notre adversaire que nous avons battu au match aller à Alger (1-3). On savait du coup que nous allions affronter une équipe du MCA qui allait jouer le tout pour le tout. On a réussi à gérer notre avance. C’est une consécration qui va motiver un peu plus ces jeunes. Je pense que l’avenir de l’ESS est là, c'est-à-dire investir sur ces éléments», a indiqué le coach des U19.