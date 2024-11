ASO

Les Lions ne rugissent toujours pas !

L'équipe n'est pas parvenue à revenir de son déplacement à Sétif avec un bon résultat et sa défaite a poussé les Djawarihs à se poser de nombreuses questions sur son avenir. Après sept journées, les protégés de Samir Zaoui n'ont enregistré aucun succès, ils sont les seuls avec leurs homologues du CRB à courir encore derrière leur première victoire. Actuellement, ils totalisent cinq points sur les vingt et un déjà mis en jeu, ce qui les classe à l'avant-dernière place au classement, avec cinq matches nuls et deux défaites.

Mais ce qui étonne dans leur cas c’est que la défense est parmi les plus solides du championnat avec seulement quatre buts encaissés et leur attaque est la moins prolifique avec seulement une réalisation. L’arrière-garde assure mais le point faible de l'équipe reste sa ligne offensive qui n'a marqué qu'un seul but et sur penalty face à l'USMK.

Dans sa déclaration à la presse, à la fin du match face à l'ESS, l'entraîneur Samir Zaoui a indiqué qu'il n'arrive toujours pas à trouver d’explication à la stérilité offensive de son équipe qui dispose pourtant de joueurs expérimentés et talentueux. "Je suis obligé à chaque fois d'apporter des changements pour provoquer le déclic mais sans résultat. On défend bien, on construit le jeu mais on manque d'efficacité devant les buts adverses, ce qui n'arrange pas nos affaires", a-t-il indiqué. Les fans eux commencent à gronder, eux qui craignent pour l'avenir de leur équipe qui est déjà en train de se battre pour tenter de s'extirper de la zone rouge.

A noter que le prochain match de l'équipe face au MCEB, prévu au stade Boumezrag, se jouera à huis clos.

Abdelkader G.