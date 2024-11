MCO

Chelle : «On doit encore gagner des matches»

Loin de prendre la grosse tête après le succès réalisé par son équipe face au leader du championnat, le CSC, l’entraîneur Eric Chelle cherche encore d’autres performances pour gagner la confiance des supporters et de ses employeurs.

C’est un entraîneur, certes fier de la production de ses joueurs, mais qui n’a donné guère l’impression de quelqu’un qui verse dans l’optimisme béat après un succès. «Je suis content de mes joueurs qui ont réalisé un bon match face à une bonne équipe du CSC mais je dois avouer qu’il reste encore du chemin à faire. On doit progresser davantage car pour bien appliquer le pressing haut sur l’adversaire, il faut dépenser beaucoup d’énergie. Je trouve que l’équipe est en train de progresser d’un match à l’autre mais on a encore du chemin à faire aussi bien sur le plan du jeu que sur l’aspect physique», dira-t-il après le match face au CSC, avant d’évoquer les choix de joueurs : «Je trouve qu’on aligne les meilleurs de l’effectif. Je dis à mes joueurs que le plus important est de se donner à fond aux entraînements afin de réaliser de belles choses le jour du match. Ceux qui ont joué face au CSC sont à mon avis les meilleurs. Il n’y a aucun joueur qui est lésé ou un autre qui est favorisé. Aujourd’hui, on voit des éléments comme Aribi ou bien Motrani courir car ils doivent faire le pressing mais à un moment donné, ils veulent bien tirer vers les bois car ils sont des attaquants. Ça va venir. Il faut seulement continuer à travailler et croire au projet de jeu que nous sommes en train d’installer», conclura-t-il.

«Il faut continuer à avancer»

"On peut qualifier cette partie de match référence de mon équipe, depuis que je l’ai prise en main. Mais cela ne veut pas dire, toutefois, que tout était parfait, car on a fait aussi des choses moins bonnes", a déclaré le technicien franco-malien en point de presse d’après-match. Ayant succédé à Youcef Bouzidi, depuis une vingtaine de jours, l’ex-sélectionneur du Mali comptabilise sept points sur douze possibles (2 victoires, 1 nul et 1 défaite). Mieux, il est sur une série de trois rencontres sans défaite. "Nous sommes en train de bien avancer, notamment en matière de plan de jeu que je veux calquer à mon équipe, mais nous devons faire preuve d’humilité et continuer à travailler. La victoire de ce soir est le fruit du gros boulot que mes joueurs ont accompli durant ces 20 derniers jours, ce qui me rend fier d’eux", a-t-il poursuivi.

Au moment où les fans du MCO se mettent à rêver d’un retour de leur équipe au-devant de la scène, après près de 30 années de disette (le dernier titre des Oranais remonte à l’an 1996), Eric Chelle préfère plutôt se montrer réaliste.

«On pense déjà au mercato hivernal»

"Pour ambitionner gagner des titres, il faudra avoir un groupe solide d’au moins une vingtaine de joueurs", a-t-il insisté, informant au passage qu’il comptait mettre en place, dans les prochains jours, une cellule de recrutement qu’il chapeautera, en vue du mercato hivernal "pour bonifier l’effectif en place, en vue de la deuxième partie de saison", a-t-il expliqué. Lors du mercato estival, la direction du MCO, dont l’équipe a attendu l’avant-dernière journée de la saison passée pour éviter la relégation, a engagé une douzaine de nouveaux joueurs, tout en se passant d’un grand nombre d'éléments de l’effectif du précédent exercice, rappelle-t-on.

H. H.