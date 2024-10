MCA - Deux autres points de perdus à domicile

Les Vert et Rouge se mettent la pression avant le big derby

Tout était réuni pour que le Mouloudia réalise la passe de trois à l’occasion de la réception de l’O Akbou, dont il s’agit de sa première expérience parmi l’élite, même si cette formation a montré, depuis le début de cet exercice, que l’on devrait compter avec elle durant cet exercice.

Comme on pouvait s’y attendre, le stade 5-Juillet a fait le plein à l’occasion de cette rencontre, après le ‘’rush’’ des supporters mouloudéens, avides de renouer avec la belle ambiance qui avait régné dans ce même stade la saison passée, couronnée par un titre de champion qui fuyait au vieux club algérois depuis 14 ans. Mais sur le terrain, les Vert et Rouge se sont finalement contentés d’un seul petit point au goût de défaite, car au regard de la grosse bataille qui marque le championnat cet exercice, les deux unités perdues pour la circonstance risquent d’avoir leur pesant d’or au décompte final. Les protégés de Beaumelle doivent se mordre les doigts aussi quand on sait qu’il s’agit de leur deuxième contre-performance à domicile en six journées, vu qu’ils avaient déjà été contraints au partage des points lors de leur première sortie at-home contre le PAC.

Heureusement d’ailleurs pour les camarades d’Abdellaoui qui a effectué son retour pour la circonstance après avoir raté les deux matchs d’avant pour blessure, qu’ils ont réussi jusque-là à bien voyager en ramenant sept points sur neuf possibles lors de leurs trois premiers matchs à l’extérieur.

Pour revenir à cette rencontre contre l’O Akbou, il faut dire que le technicien tunisien du nouveau promu, Mouez Bouakaz, a bien gagné la bataille tactique face à son homologue français, Beaumelle.

Pour les spécialistes, le jeu des Vert et Rouge est devenu très connu par les adversaires. L’entraîneur du CSC, Madoui, avait d’ailleurs déjà dévoilé ‘’le code’’, en insistant sur la nécessité de ‘’ceinturer’’ les trois joueurs du milieu de terrain du Mouloudia pour mettre toute l’équipe hors d’état de nuire.

C’est ce qu’a fait, du reste, le coach d’Akbou qui a aligné pour la circonstance quatre éléments dans l’entrejeu, paralysant totalement ou presque la machine mouloudéenne, au point où Beaumelle a dû se passer des services de Zougrana à la mi-temps.

Tout cela a poussé les Mouloudéens à tabler sur les deux latéraux, Halaïmia et Khelif, non sans que ces derniers laissent des espaces derrière que les visiteurs ont failli bien exploiter en opérant par des contres qui ont failli être fatales pour la formation de Bab El Oued.

Beaumelle appelé à revoir ses cartes

C’est dire que le technicien français est dans l’obligation de revoir ses cartes, et aussi et surtout opter pour les joueurs les plus en forme, car ses choix de jeudi dernier sont très contestés par les fans.

On est tenté ainsi de dire que le report du big derby de la capitale face à l’USMA pour le 5 novembre est tombé à point pour les Mouloudéens, censés corriger leurs erreurs avant le grand jour.

Delort muet pour le 4e match de suite

Absent lors du match d’avant contre l’USMK pour cause de forte grippe, Andy Delort fait son retour dans le onze de départ du MCA face à l’O Akbou. Beaucoup d’espoirs étaient fondés d’ailleurs sur lui pour sa première sortie au mythique stade 5-Juillet sous les couleurs du Mouloudia. Mais l’ancien buteur de Montpellier, de l’OGC Nice et du FC Nantes est resté encore une fois muet, même s’il a tenté cette fois-ci quelques alertes. En deuxième mi-temps, Beaumelle a opéré un changement tactique en incorporant Merzougui en pointe de l’attaque, ce qui a permis à Delort de reculer d’un cran, et c’est à ce moment-là qu’il s’est d’ailleurs offert deux occasions de scorer, l’une au prix d’une reprise de la tête, repoussée difficilement par le gardien adverse, et l’autre en frappant des 20 m, mais sans faire mouche.

Pour d’aucuns, l’attaquant de 33 ans, auteur jusque-là d’un seul but pour le premier match du Mouloudia en championnat face au Paradou, est toujours loin de sa forme optimale. Il continue de payer les frais de son éloignement des terrains tout au long de la phase retour de la saison passée, sachant qu’il n’a pas aussi effectué la préparation d’intersaison avec sa nouvelle équipe.

Cela n’empêche toutefois pas les observateurs à remettre déjà en cause la possibilité de l’international algérien à jouer le rôle de leader technique du Mouloudia pour lequel la direction algéroise a mis le prix fort pour le recruter.

Meziani rate encore sa chance

Titularisé pour la troisième fois, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée au MCA, Tayeb Meziani a encore une fois raté sa sortie. Tout comme lors du match d’avant à Khenchela, l’ancien joueur du PAC a été transparent contre l’O Akbou, lui valant d’être remplacé par Merzougui à la mi-temps.

Il faut dire que le joueur, arrivé en fin du mercato estival en provenance du Club Africain de Tunis, est très loin du niveau qui était le sien ces dernières années. Au Mouloudia, on commence même à le critiquer, non sans croiser les doigts de peur que sa transaction s’avère un flop.

En pleine forme, Kipre encore sur le banc

Au moment où l’Ivoirien Junior Kipre commence à se libérer et montrer la plénitude de ses moyens, Beaumelle a choisi de le mettre sur le banc de touche. Ce fut le cas contre l’USMK, un match qu’il a suivi dans sa totalité de la main courante, et jeudi dernier face à Akbou.

Pire, le technicien français, qui a préféré Meziani à son ailier ivoirien, a attendu jusqu’à les vingt dernières minutes du match pour le faire entrer, une entrée qui s’est avérée tardive au vu du danger que l’ex-joueur du club tanzanien d’Azam a réussi à créer sur le côté droit de l’attaque mouloudéenne, faisant preuve d’une grande complicité avec le latéral droit Halaïmia.

Ils sont d’ailleurs nombreux les fans du Doyen à avoir critiqué Beaumelle, lui reprochant de laisser Kipre sur le banc de touche alors qu’il devait être incorporé d’entrée au lieu de titulariser Meziani qui a encore besoin de redoubler d’efforts pour retrouver son top niveau.

Mouali et Bayazid ménagés

Bien qu’ils aient repris l’entraînement avec leurs coéquipiers, Mouali et Bayazid n’ont pas été convoqués pour le précédent match contre Akbou. Questionné à ce propos, Beaumelle a fait savoir qu’il a préféré les ménager. Tout indique d’ailleurs que leur retour se fera contre l’USMA.

Mehdi Abid Charef défend l’arbitre du match MCA - OA

L’arbitre du match MCA - O Akbou a été montré du doigt en fin de rencontre, aussi bien par les Mouloudéens que leurs adversaires. En cause, des supposés penalties qu’il n’a pas sifflés pour les deux formations.

Mais le président de la Commission nationale d’arbitrage auprès de la FAF, Mehdi Abid Charef, a défendu le referee, affirmant, dans des déclarations à la Radio nationale, qu’il n’y avait aucun penalty qui méritait d’être sifflé.

A. B.