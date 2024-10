CRB - Le Chabab s’enfonce dans la crise

NC Magra, la défaite de trop !

Le CRB traverse un début de saison difficile, marqué par une série de contre-performances qui ternissent son éclat d’antan. La récente défaite face au NCM a cristallisé les critiques, exacerbant les doutes autour de l'équipe. Le renvoi de l’entraîneur Corentin Martins et l’arrivée de Abdelkader Amrani n’ont, pour l'instant, pas réussi à insuffler le renouveau escompté.

Malgré un recrutement ambitieux, les nouveaux joueurs peinent à trouver leurs marques, plongeant le club dans une crise de confiance exacerbée par des supporters déçus. L’avenir du CRB dépend désormais de sa capacité à restaurer la cohésion et la performance qui ont forgé sa réputation. Cette défaite face au NCM à Magra est le coup de grâce pour un CRB qui visait un départ retentissant. Ce revers, ajouté à une série de résultats en berne, a suscité la désillusion parmi les fans et les observateurs. Alors que l’équipe n’a toujours pas goûté à la victoire après plusieurs matches, cette défaite a exposé les fragilités de l’effectif et posé de sérieuses questions sur les choix du staff technique et la qualité de jeu. Face à cette série de performances insatisfaisantes, la direction a pris une décision audacieuse en se séparant de Corentin Martins, espérant que le remplacement par Abdelkader Amrani apporterait un second souffle à une équipe en quête de repères. Néanmoins, après deux matches, y compris un derby important contre l'USMA, le bilan de Amrani reste préoccupant. L'équipe peine encore à s’adapter aux nouvelles stratégies, et la pression sur le nouvel entraîneur monte pour redresser une situation qui semble lui glisser entre les doigts. Le CRB avait suscité beaucoup d’enthousiasme en début de saison en recrutant des joueurs de renom, tels qu'Islam Slimani, Aymen Mahious et Jacques Mbe, avec l’espoir de rétablir sa position parmi les équipes dominantes du championnat. Pourtant, cette intégration ambitieuse tarde à produire des résultats tangibles. Le manque d’harmonie dans le jeu et la difficulté à instaurer une synergie mettent en lumière les défis qui attendent le CRB dans sa quête de régénération.

Clap de fin pour Rabehi ?

Le président du CRB, Mehdi Rabehi, se retrouve à nouveau au cœur de la tourmente, accusé d'une gestion que nombre de supporters jugent inadaptée depuis déjà plusieurs saisons. Sa prise de décisions et ses choix stratégiques divisent les fidèles du club, qui appellent de plus en plus à un changement de direction. Lors du récent derby contre l'USMA, les supporters étaient nombreux, espérant voir leur équipe renouer avec l’esprit de conquête. Mais l’équipe n'a pas répondu aux attentes, intensifiant le sentiment de frustration parmi les fans. Les résultats décevants se reflètent désormais dans les tribunes, où la fréquentation diminue nettement. Ce recul d’engagement des fans, autrefois fervents, souligne un malaise croissant : de plus en plus de supporters choisissent de suivre les matches de chez eux, signe d’une rupture progressive avec la direction actuelle. Sans ce soutien passionné dans les gradins, l'ambiance lors des matches s’en trouve affaiblie, un facteur qui complique la tâche des joueurs, déjà en difficulté. Malgré la contestation, Rabehi conserve son poste, soutenu par le groupe Madar, actionnaire majoritaire, et son dirigeant Amara. Ce soutien inconditionnel attise encore plus le ressentiment des supporters, qui voient dans ce maintien un blocage à toute forme de renouveau. Le CRB se trouve à un carrefour décisif, et la voix des supporters, en quête de changement et de redressement rapide, résonne plus que jamais dans ce climat tendu.

Plan d’urgence de redressement

Pour inverser cette spirale négative, le CRB doit réagir avec rapidité et intelligence. La priorité immédiate est de favoriser l’intégration des nouvelles recrues afin de bâtir une dynamique d’équipe solide et cohérente. Une communication plus fluide entre le staff technique et les joueurs s’avère essentielle pour instaurer un climat de confiance et d’engagement collectif. En parallèle, l’entraîneur Amrani doit définir une stratégie de jeu claire, exploitant pleinement les qualités individuelles des nouveaux venus tout en renforçant la cohésion du groupe. La direction doit également se pencher sur un autre volet crucial : renouer avec une base de supporters de plus en plus désenchantée. Réengager les fans, restaurer leur confiance et raviver leur passion pour le club sont des étapes essentielles pour rétablir l’esprit du CRB. Cette dynamique entre joueurs, staff et supporters sera un moteur indispensable pour surmonter les obstacles. En somme, la récente défaite contre le NCM a révélé l’ampleur des défis que le club doit relever en ce début de saison. Les performances décevantes, un changement d’entraîneur complexe, des recrues encore peu impactantes et des tensions internes pèsent sur le club. Pour retrouver sa place parmi les prétendants au titre, le CRB doit mobiliser toute son énergie pour traverser cette période délicate. L’avenir de l’équipe dépendra de sa capacité à se rassembler et à avancer en unissant les joueurs, le staff et les supporters vers cet objectif commun.

Revoilà Benayada

L'entraîneur Amrani a surpris les supporters du CRB en choisissant Benayada comme arrière droit, au détriment de Azzi, qui a été le joueur le plus en vue depuis le début de la saison. Azzi se distingue par sa solidité défensive et sa contribution offensive significative, rendant ce choix d'autant plus controversé. Les fans s'interrogent sur cette décision, étant donné l'impact positif de Azzi sur le jeu de l'équipe.

Slimani et Meziane, des absences qui pèsent

Islam Slimani et Abderrahmane Meziane, deux piliers du CRB, ont manqué le match de vendredi dernier contre le NCM, à Magra, en raison de blessures. Leur absence a été un véritable coup dur pour l'équipe, qui a peiné à trouver des solutions offensives, se reposant sur Mahious pour remplacer Slimani et Mayo pour Meziane. La direction et le staff médical travaillent d'arrache-pied pour récupérer ces deux joueurs-clés, espérant les voir revenir pour le prochain match à domicile contre la JSS, qui se jouera à huis clos. Leur présence sera cruciale pour renforcer l’équipe, qui a montré des signes de faiblesse sans eux.

Des choix contestés

Les fans du Chabab ne comprennent certains choix de l’entraîneur Abdelkader Amrani. En plus de Benayada, préféré à Azzi, pourtant auteur de belles prestations, la reconduction du milieu de terrain Oussama Daïbèche a suscité des interrogations parmi les supporters. Malgré des prestations souvent jugées insuffisantes et des erreurs notables au milieu de terrain, il continue de bénéficier de la confiance du staff technique, à l'instar de l'ancien entraîneur Martins. Cette situation soulève des questions sur la gestion de l'effectif et la stratégie de l'équipe, alors que des alternatives pourraient être envisagées pour renforcer le milieu de terrain.

S. T.