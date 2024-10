ESS

Bendris : «Nous méritions au moins le nul»

L’entraîneur de l’ES Sétif, Réda Bendris, n’a pas caché sa déception après la défaite face au CSC. Il a estimé que son équipe aurait pu obtenir au moins un point. «Oui, il y avait largement la place pour un 2-2. Nous avons manqué deux occasions nettes, devant des cages presque vides», a-t-il déclaré.

Le coach ententiste était frustré en raison de certaines décisions arbitrales. A ce sujet, il a indiqué que «l'arbitre Boukhalfa a ignoré un penalty évident pour nous. Pour moi, le gardien de but Bouhalfaya a clairement commis une faute sur Hadji. L’arbitre aurait dû désigner le point de penalty». Désolé pour les supporters, Bendris a indiqué que son équipe fera tout pour repartir du bon pied. «Nous nous excusons auprès de nos supporters. Nous allons tout faire pour corriger le tir face à l'ASO», conclut-il. Après six journées de championnat, l’Entente de Sétif peine à s’imposer avec seulement 8 points et une place peu flatteuse au milieu du tableau de la Ligue 1. La situation se complique pour Oladapo et ses coéquipiers. Vendredi, lors de leur déplacement au stade Hamlaoui pour affronter le CSC, les hommes de Bendris ont concédé leur deuxième défaite de la saison à l’extérieur, malgré quelques espoirs de résultat. Le match a basculé dès les premières minutes, avec un but rapide qui a désarçonné les Sétifiens, coupant leur élan dès le coup d’envoi. Malgré cette déstabilisation, Sétif a réussi à égaliser grâce à Bacha, marquant la fin d’une série stérile pour l’attaque sétifienne, qui n’avait pas trouvé le chemin des filets depuis plusieurs matchs. Pourtant, cet effort n’a pas suffi pour obtenir un résultat positif, laissant l’équipe en quête d’un vrai déclic pour décoller cette saison.

Douar convoqué

Le derby entre le CSC et l’ESS a enregistré le retour de certains joueurs de l’effectif du coach Réda Bendris, qui avaient raté les précédentes rencontres en raison de blessure. C’est le cas de Youcef Douar qui avait été retenu dans le groupe après avoir reçu le feu vert du staff médical la veille de la rencontre. Idem pour Imadeddine Reguieg, qui s’est blessé à la fin du match contre l’ESM. Cependant, si l’ancien défenseur central du PAC n’a pas participé à la rencontre contre les Sanafir, ce n’est pas le cas de Reguieg qui a repris sa place de titulaire. L’autre joueur qui a effectué son retour à la compétition n’est autre l’attaquant Ali Hadji, lequel n’a plus donné signe de vie depuis sa blessure à la fin de la rencontre face au NCM, comptant pour la 3e journée du championnat de Ligue 1.

Match nul pour les U-21

Accrochés le week-end dernier, l’équipe des U21 s’est rachetée en imposant le match nul d’un but partout à son homologue du CSC. Ce sont les Sétifiens qui avaient réussi à trouver la marque grâce un but de Khouatra sur penalty. Réduits à dix avant la fin du premier half, les jeunes Noir et Blanc ont finalement cédé à la fin de la rencontre, en concédant le but égalisateur des locaux. C'est la première fois que les U21 de l’ESS réalisent une bonne performance dans le fief des Sanafir.

W. D.