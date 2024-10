MCO

Les Hamraoua sur la bonne voie

Forts de leur succès réalisé face à la JS Kabylie, les Hamraoua ont réussi à revenir au score par deux fois face à une équipe du Paradou qui restait sur une série de mauvais résultats mais qui s'est montrée déterminée sur la pelouse du stade 5-Juillet.

C'est grâce au schéma tactique mis en place par l'entraîneur Eric Sékou Chelle qu'ils ont pu limiter le danger de leur adversaire et, surtout, le gêner dans sa zone. Présents en masse au milieu du terrain, les Oranais ont énormément gêné les attaques placées des joueurs du Paradou qui ont réussi à plusieurs reprises à se montrer dangereux. Il faut reconnaître que l'erreur du gardien de but Rahmani a bouleversé le plan de jeu du staff technique des Hamraoua qui espérait rejoindre les vestiaires sur un score de parité avant de procéder à des remplacements et bousculer son adversaire. Après la pause, Chelle a opéré trois changements qui ont permis à ses hommes du milieu de se montrer plus entreprenants en attaque et provoquer un penalty qui leur a permis de revenir au score.

Au lieu d'appuyer sur le champignon pour achever l'adversaire qui semblait groggy, les Oranais sont revenus à leur péché mignon, faire circuler la balle au lieu de chercher la profondeur et peser sur l'arrière-garde adverse. Et c'est ce qui a permis au Paradou de reprendre l’avantage sur une autre erreur de Rahmani qui a repoussé le ballon dans les pieds de Boulbina qui n’a trouvé aucune peine à doubler la mise. Heureusement pour Chelle et ses poulains, Boukholda a remis les pendules à l'heure dans un match qu'ils auraient pu plier, n'était le déchet technique, notamment dans l'animation offensive, quand il s'agit de faire le bon choix dans la dernière passe ou encore d'accélérer le jeu. La prestation du Mouloudia face au PAC n'est pas le match référence qu'attend le staff technique, tout laisse penser qu'il lui reste encore beaucoup de travail avant de voir ses poulains rendre la copie parfaite.

Houari H.