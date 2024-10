JSS - Akacem les a délivrés en fin de match face aux Beidis

Les Bécharis respirent

En trouvant le chemin des filets à la 87', grâce à un superbe coup-franc direct qui a eu raison de Salhi, Akacem a donné l'occasion à son équipe de signer sa seconde victoire de la saison, acquise sur la pelouse du stade 20-Août 1955 de Béchar.

Dans sa déclaration d'après-match, l'entraîneur Lakhdari n'a pas manqué de signaler la difficulté de la mission de ses protégés qui ont sué toutes leurs eaux face à une solide formation d'El Bayadh qui s'est bien battue et qui s'est montrée parfois dangereuse. "Je tiens tout d'abord à remercier nos supporters qui n'avaient pas cessé, durant tout le match, de nous supporter. A la mi-temps, j'ai expliqué à mes joueurs la façon de jouer, tout en leur rappelant que ce genre de rencontre se joue sur des détails. Les attaquants n'ont pas réussi à secouer les filets, un défenseur s'est chargé de le faire. Dans l'ensemble, malgré la grosse pression de l'adversaire, je dirais qu'on mérite la victoire. Maintenant, on va pouvoir bien se concentrer sur la préparation de notre prochain déplacement dans la capitale qui ne sera pas facile car on va jouer contre une équipe qui se cherche encore et qui pourrait nous créer de grands problèmes. Jouer le CRB sur son terrain n'est pas chose facile et on va tout faire pour bien préparer notre prochain match", a indiqué l'entraîneur de la Saoura.

K. B. A.