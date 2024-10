PAC - MCO

Les Hamraoua en quête confirmation à Alger

Vainqueurs samedi passé de la JS Kabylie, les Hamraoua, qui ont repris confiance, seront demain soir au stade du 5-Juillet en quête de confirmation. D'aucuns estiment que le nouvel entraîneur en chef, Éric Chelle, a réussi à donner un nouveau souffle à l'équipe libérant ainsi la plupart des joueurs.

Le nouvel état d'esprit qui règne dans le groupe sera l'arme fatale de cette équipe oranaise qui va débarquer en conquérante demain à Alger pour donner la réplique à une équipe du Paradou en perte de vitesse ces derniers temps. L'occasion sera en or pour la formation oranaise en effet afin d'enchaîner un second succès et avancer dans le classement général. Pour ce match, le staff technique devra bénéficier du retour de deux éléments que sont le défenseur axial Tarek Aggoun et l'attaquant ghanéen Maxwell Baakoh. Ce dernier pourrait même figurer comme titulaire. Chelle compte beaucoup sur le retour de cet attaquant percutant afin de trouver en lui la solution pour animer son jeu offensif. Baakoh souvent blessé depuis sa venue au Mouloudia est appelé à jouer sur sa véritable valeur. En somme, le Mouloudia qui semble prêt sur tous les plans pour le déplacement de la capitale doit en revanche se méfier de son adversaire du jour, le Paradou, qui certes connaît des moments difficiles, mais qui est capable de réagir à n'importe quel moment. Si les Pacistes ont choisi de changer de domiciliation et de jouer sur le terrain du 5-Juillet, c'est parce qu’ils espèrent réellement se réveiller et accrocher les Hamraoua à leur tableau de chasse.

Dahar : «On doit sortir le grand jeu»

Pour sa part, le capitaine Merouane Dahar pense que son équipe doit profiter du bon moral dans lequel baigne le groupe pour revenir avec un résultat positif du déplacement dans la capitale. «On s'est préparé dans de bonnes conditions après le succès réalisé face à la JSK. Il faut rentabiliser cette victoire par un résultat positif face au Paradou. Au stade 5-Juillet et devant une grande partie de nos supporters, je pense qu'on pourra sortir le grand jeu. Pour cela, on doit rester concentrés et surtout prêts à rendre coup pour coup face à cette équipe du Paradou qui peut faire mal à n'importe quel moment», dira-t-il.

Houari H.