JSS - MCEB

Les Bécharis dos au mur

Les camarades d’Ouabdi veulent profiter de l'avantage du terrain pour retrouver le goût de la victoire. La dernière défaite devant l'USB est oubliée, et les joueurs se sont très vite mobilisés pour ne pas rater leur sortie à l'occasion du derby du sud-ouest face au MCEB.

Le duo d'entraîneurs Lakhdari-Djallit sait qu'il jouera sa tête à l'occasion de la sortie de demain. Un nouvel échec signifiera son départ. D'ailleurs, selon plusieurs sources, le directoire a négocié avec un technicien, et l'annonce de son recrutement pourrait intervenir après le match, quel qu’en soit le résultat.

Face à l'USB, l'équipe a concédé naïvement une défaite alors qu'elle pouvait revenir à la maison avec au moins le point du nul. Les dirigeants affirment que, encore une fois, leur équipe a été lésée par l'arbitrage dont les erreurs ont influé sur le résultat de la rencontre. «On a marqué un deuxième but limpide mais qui a été refusé pour une faute qui n'était pas évidente. On a adressé une réclamation à la commission fédérale d'arbitrage, car ça commence à faire beaucoup avec l'injustice que nous subissons à chaque match», dira un dirigeant, avant d'espérer que pour la sortie face au voisin beïdi, la commission de Abid Charef va dépêcher un trio qui saura faire preuve de justesse dans ses décisions.

«Face au MCEB, on doit impérativement gagner. On compte sur le soutien de nos supporters qui nous avaient poussés vers la victoire face à l'ESS et on espère les voir avec nous vendredi», diront des joueurs rencontrés lors de la séance d'entraînement de mercredi.

Kader B. A.

El Bayadh veut sa troisième

Les protégés de Bouali sont décidés à tout faire pour réaliser un troisième bon résultat qui leur permettra d'avancer encore plus dans le classement. Pour eux, le match de demain face au voisin béchari revêt une importance capitale et intervient dans un contexte favorable qu'ils espèrent exploiter pour revenir de leur déplacement avec le gain de la rencontre. L'adversaire n'est pas au mieux de sa forme, alors que l'ambiance est sereine dans le groupe beïdi après les deux succès acquis avec panache face au CRB et au NCM. Les joueurs semblent avoir fait le plein de confiance, ce qui va leur permettre de bien négocier le match face à la Saoura, prévu à partir de 16h au stade du 20-Août de Béchar.

Le staff technique beïdi pourra disposer de l'ensemble de ses éléments, puisque le groupe ne compte aucun blessé ni aucun suspendu. Cela va l'aider à choisir un onze en mesure de s'imposer dans ce derby qui va drainer la grande foule parmi les supporters des deux formations.

«Le caractère derby de cette rencontre va pousser les 22 joueurs à se surpasser. Notre équipe va jouer à fond ses chances et ne va pas prêter attention à la forme de l'adversaire ou aux problèmes qu'il vit. Elle va compter sur ses propres forces pour réaliser un bon résultat qui va lui permettre de rester sur sa lancée. Une victoire est possible et nous allons tout faire pour, pourquoi pas l'obtenir», ont indiqué des fans rencontrés alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre à Béchar pour supporter leur équipe.

Walid K.