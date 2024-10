USMA - En rejoignant le MCA en tête du classement

Les Rouge et Noir sortent leurs griffes

En s’imposant avant hier à Mostaganem contre l’ESM (1-0), l’USMA a réalisé plusieurs bons coups. Primo, rejoindre le MCA en tête du classement de la Ligue 1 avec 11 points, secondo, gagner son premier match à l’extérieur, tertio, engranger de la confiance avant la rencontre de samedi contre l’ASO à Chlef.

Les Rouge et Noir ont fait un match appliqué et sérieux contre le nouveau promu qui, malgré sa volonté, a été incapable de franchir le rideau défensif usmiste bien organisé. Les Usmistes ont été plus entreprenants, surtout en première mi-temps, grâce à un jeu fluide porté vers l’avant. Les locaux ont essayé d’imposer leur jeu mais le système de jeu mis en place par Nabil Maâloul a été efficace. Les camarades de Boukhanchouche ont été plus réalistes et mieux concentrés. Même si les Mostaganémois ont été mieux organisés lors de la seconde période, ils ont buté sur une défense solide qui a su repousser les assauts des joueurs de l'Espérance. Malgré l’absence de plusieurs joueurs, l'USMA a su se montrer solide et bien appliquée, décrochant une victoire importante. Critiqué pour ses choix face au CRB, l'entraîneur tunisien Nabil Maâloul a su réagir face à l’ESM, faisant taire certaines langues. Certes, sur le plan du contenu, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais sur le plan comptable, l’USMA est dans les normes. Ce bon début de saison permet à l’équipe de gagner en confiance, en attendant la confirmation dans les prochaines rencontres. Le big derby contre le MCA est déjà dans les têtes, même si le vieux club de Soustara devra tout d’abord affronter l’ASO le 26 octobre avant de se mesurer au Mouloudia le 5 novembre. Les Usmistes sont sur une bonne courbe et montrent déjà qu’ils sont ambitieux, avec comme objectif jouer le titre à fond et aller le plus loin possible en Coupe de la CAF.

Il ouvre enfin son compteur-buts

Gassama : «Je suis libéré»

Il a fallu attendre le match face à l’ESM pour assister au premier but inscrit par l’attaquant sénégalais Sékou Gassama. Ce dernier a inscrit un joli but avant-hier au stade Bensaïd de Mostaganem, offrant la victoire à son équipe. En ouvrant son compteur-buts, Gassama est libéré, lui qui est arrivé au milieu de la préparation estivale. Accusant un certain déficit physique, le joueur semble à présent beaucoup mieux sur le plan physique. Maintenant, c’est à lui de confirmer lors des prochaines rencontres et surtout contre e MCA dans le big derby du 5 novembre au stade 5-Juillet. Heureux à la fin de la rencontre, Gassama a affirmé : «Je suis doublement heureux. Tout d’abord de la victoire et ensuite du but que j’ai marqué et qui a permis à mon équipe de l’emporter. La rencontre a été difficile contre un bon adversaire mais notre solidarité a fait la différence. J’espère que ce but en appellera d’autres», a souligné le joueur sénégalais. Interrogé sur les deux prochains matches contre l’ASO et le MCA, Gassama a précisé : «On va essayer de gérer match par match avec l’objectif de nous maintenir à la première place.»

Maâloul : «Tout pour maintenir la dynamique»

L'entraîneur de l’USMA, Nabil Maâloul, n’a pas caché sa satisfaction à la suite de la victoire de son équipe contre l’ESM. «Malgré le mauvais état de la pelouse qui nous a beaucoup pénalisés, on a su imposer notre jeu et empocher une belle victoire. On savait que le match allait être difficile mais on a été bien en place et bien concentrés. Les joueurs ont appliqué les consignes. On a réalisé le plus important, à savoir la victoire. C’est une précieuse victoire qui nous a permis de retrouver la première place. On va essayer de maintenir cette belle dynamique pour engranger d’autres points à l’avenir», a indiqué le coach usmiste.

Première apparition pour Embarek

Longtemps écarté pour des choix tactiques, le milieu de terrain, Omar Embarek, a fait sa première apparition cette saison en jouant les 25 dernières minutes du match contre l’ESM. Le joueur a fait ce qu’il fallait faire sur le terrain, réussissant une belle entrée. Nul doute que cette prestation va lui donner confiance pour la suite.

Ghacha pas encore au point

L’attaquant Houssam Ghacha a déçu les fans contre l’ESM ratant le 2e but juste avant la pause. D’ailleurs, le coach l’a remplacé par Aït El Hadj au début de la seconde mi-temps par rapport à son rendement. L’ex-joueur de l’EST n’a pas encore trouvé ses repères à l’USMA, malgré ses grandes qualités. Il devrait travailler dur à l'entraînement pour mieux réussir ses matchs à l’avenir.

Mondeko, Merili et Belkacemi indisponibles

L’USMA ne pourra pas compter sur Mondeko, Merili et Belkacemi face à l’ASO car ils sont toujours blessés. Les trois joueurs sont pris en charge par le staff médical pour les remettre sur pied avant le big derby contre le MCA. En principe, si tout va bien, ils seront aptes pour le match du 5 novembre.

Terrazas et Chetti de retour face à Chlef

Les Rouge et Noir pourront compter sur le Bolivien Terrazas et le défenseur Chetti contre l’ASO, samedi au stade Boumezrag pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur Maâloul qui peut donc bénéficier de plusieurs solutions.

