JSK - En attendant le match couperet face à Khenchela

Benchikha remobilise ses troupes

Jouant sa tête face à l'USMK, l'entraîneur Benchikha fait de son mieux pour combler les lacunes relevées lors des derniers matches. Après avoir lessivé ses joueurs pour toutes les erreurs commises face au CSC et au MCO, il leur a demandé de faire très attention lors des matches à venir et de tout faire pour renouer avec la victoire ce samedi face à Khenchela.

Il n'a négligé aucun volet lors des dernières séances, puisqu'en plus du travail psychologique, il a insisté sur le volet tactique et sur l'efficacité devant les buts. Il a beaucoup fait travailler ses joueurs devant les buts et il a longuement parlé avec ses attaquants auxquels il a reproché de ne pas s'être montrés à la hauteur lors des matches précédents. Toutefois, il a essayé de les mettre en confiance en leur disant qu'ils ont été recrutés pour leurs qualités et qu'ils ont les moyens d’apporter un plus à l'équipe.

Pour éviter que le doute s'installe, le coach kabyle a multiplié le contact avec ces joueurs depuis la reprise des entraînements, car il sait qu'en cas de faux pas, il pourrait perdre la confiance de ses dirigeants qui n'ont pas caché leur déception par rapport à ce mauvais départ en championnat. Le faux pas est interdit face à l'USMK, et Benchikha espère que ses joueurs se ressaisiront pour redonner espoir aux supporters, abasourdis par ce qui arrive à leur équipe. Même s'il est obligé encore une fois de se passer des services de plusieurs de ses éléments, à l'image de Sarr, Madani et Lahmeri, Benchikha croit fermement à la victoire. Il a visionné les derniers matches de son adversaire, notamment celui de mardi face à l'ASO, et a expliqué à ses joueurs que le match de samedi ne sera pas une sinécure et qu'ils doivent faire très attention pour éviter toute mauvaise surprise. L'autre point qu'il a évoqué avec eux est leur positionnement sur le terrain. Benchikha a demandé à ses éléments de respecter ses consignes et de se concentrer sur la tâche qui sera confiée à chacun d’eux.

Hamidi s’est entraîné hier avec le groupe

Bien que le staff médical ait affirmé qu'il fera tout pour récupérer l'arrière droit Hamidi, ce dernier a raté les deux premières séances de la reprise, à savoir celle de lundi et de mardi. Néanmoins, Hamidi s'est entraîné hier avec l'équipe, au grand soulagement de Benchikha. Ce joueur est soumis à des soins intensifs, et le staff médical fait tout pour le remettre sur pied avant la rencontre de ce samedi face à l'USMK. Mais même si le coach a besoin de Hamidi, il ne prendra aucun risque, surtout que ce n'est pas la première fois que ce joueur se blesse depuis qu'il a rejoint la JSK en août dernier. Benchikha attendra le feu vert du staff médical pour décider.

Des blessures et des interrogations

D'après une source proche de la direction, les dirigeants ont demandé des explications aux staffs technique et médical sur cette cascade de blessures qui décime l'équipe. Si le capitaine Koceila Boualia a repris avec le groupe le plus normalement du monde, ce n'est pas le cas de Sarr, Lahmeri et Madani. Les deux premiers sont blessés depuis plusieurs jours et devront attendre le match de la 7e journée face à l'US Biskra pour espérer retrouver les terrains. Ils avaient réintégré le groupe la semaine dernière, mais comme ils avaient ressenti encore des douleurs, ils ont été soumis à un travail spécifique. Le coach Benchikha ne veut pas prendre de risque avec eux. Pour Madani, il s'est blessé lors de la dernière rencontre face au MCO et il est officiellement out pour le match face à l'USMK. Ces blessures à répétition inquiètent non seulement Benchikha mais aussi les dirigeants. L'équipe se trouve dans une situation très délicate et le staff technique a besoin de l'ensemble de ses joueurs pour tenter de redresser la barre. Contraint déjà de se passer des services de son gardien numéro 1 qui a contracté une grave blessure avant le début du championnat, Benchikha aurait au moins aimé récupérer Sarr et Lahmeri qui ont montré de belles choses lors des deux premiers matches du championnat.

Amriche prend son mal en patience

N'ayant bénéficié d'aucun temps de jeu depuis le début du championnat, le milieu Ali Amriche espère que le coach lui donnera sa chance lors des matches à venir. Il vit des moments difficiles, mais il redouble d’effort à l'entraînement dans l'espoir de gagner la confiance de son coach. Titulaire à part entière la saison dernière, Amriche ne s'attendait pas à être confronté à cette situation. Il n'a été convoqué dans la liste des 20 que deux fois depuis l'entame de la saison. Si sa situation ne change pas, il demandera certainement des explications à son coach. Les dirigeants lui auraient demandé de patienter et de ne pas perdre espoir, surtout que Benchikha compte donner leur chance à tous les joueurs. Mais si Amriche ne profite pas de l'absence de plusieurs éléments pour reprendre sa place sur l'échiquier des Canaris, il lui sera difficile de s'imposer dans le onze lorsque le coach kabyle récupérera tous les éléments blessés. Le milieu n'a pas bien fonctionné lors des matches précédents et cela pourrait pousser le coach à revoir ses plans.

36 000 tickets mis en vente

Pour le match face à l'USMK, la société chargée de la gestion du stade Hocine-Aït Ahmed, en collaboration avec la DJS de Tizi Ouzou, a décidé de mettre 36 000 tickets en vente. L'opération de la vente sur la plateforme Digiticket devait débuter hier soir.

D. K.