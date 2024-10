ASO

La machine grince toujours

Les Lions du Chelif ne sont pas arrivés à enregistrer leur premier succès de la saison. Face à Khenchela, ils ont su trouver le chemin des filets grâce à un penalty transformé par Bourdim, mais ils ne sont pas parvenus à garder cet avantage.

Les Chélifiens ont concédé l'égalisation et ils auraient pu même encaisser d'autres buts, n'était le brio de Medjadel qui a sauvé son équipe, notamment dans les dernières minutes de la partie. Ce semi-échec a fait beaucoup de mal aux Djawarihs et certains n'ont pas hésité, sur les réseaux sociaux, à faire endosser la responsabilité du départ poussif de l'équipe au staff technique qu'ils ont appelé à partir. Il faut reconnaître toutefois que les camarades de Abada ont manqué de chance durant leurs sorties depuis le début de saison. Ils n'ont pas été ridicules. L'effectif a été largement remanié et pour que la mayonnaise prenne, il leur faudra du temps. Le groupe compte dans ses rangs des joueurs expérimentés et des jeunes pétris de talent mais qui ont besoin de temps pour prendre confiance. Ils espèrent provoquer le déclic samedi en recevant l'USMA au stade Boumezrag. Le match ne sera pas facile, mais il est une occasion à ne pas rater pour espérer relever la tête et prendre son envol. A noter que le staff technique n'a pas accordé de repos à ses joueurs qui ont repris les entraînements mercredi pour préparer la sortie face à l'USMA.

A. G.