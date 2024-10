ASO - USMK

Les Chélifiens veulent leur premier succès

Les Lions du Cheliff sont condamnés à gagner face à l'USMK pour sortir de la mauvaise spirale dans laquelle ils sont embourbés depuis le début de la saison.

En effet, l'équipe doit profiter de son match de mise à jour du programme de la quatrième journée pour réaliser son premier succès de la saison et aussi trouver pour la première fois le chemin des filets. La rencontre qui devait débuter à 18h a été avancée à 16h en raison d'une panne qui a affecté, à la dernière minute, le système d'éclairage du stade Boumezrag. Informé, le staff technique a dû changer la veille l'horaire de la séance d'entraînement d'avant-match pour permettre à ses poulains de s'entraîner à l'heure de la rencontre.

Zaoui, qui est conscient de l'importance des points de cette rencontre, a demandé à ses poulains de rester concentrés et surtout d'appliquer ses consignes à la lettre. L'équipe n'est pas encore parvenue à marquer de but et n'a pas goûté encore au succès. Face à l'USMK, qui est un adversaire coriace qui reste sur une défaite sur son terrain, la mission des camarades de Boussaïd ne sera pas facile. A eux de faire le nécessaire pour satisfaire leurs fans qui ont promis d'être présents en nombre dans les tribunes pour les supporter.

Abdelkader G.