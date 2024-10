CRB - Ses écarts disciplinaires agacent la direction

Un flop nommé Boussouf

Le milieu de terrain du CR Belouizdad, Ishak Boussouf, sur lequel beaucoup d’espoirs reposaient, est en train de traverser une mauvaise passe. Cette période difficile, tant sur le plan personnel que professionnel, se répercute sur son rendement sur le terrain.

Malgré son énorme potentiel, ce joueur n’arrive pas à booster le jeu de l’équipe belouizdadie. Pis encore, il s’illustre par ses écarts disciplinaires. En effet, depuis quelque temps, il boude les entraînements, ce qui impacte directement son niveau de jeu sur le terrain. Ses performances, autrefois prometteuses, montrent des signes de détérioration, et cela n'échappe pas à l'œil vigilant du nouvel entraîneur Abdelkader Amrani. Ce dernier est connu pour sa rigueur et son exigence en matière de discipline. Il ne tolère pas les comportements qui nuisent à l'esprit d'équipe ou à la performance collective. Boussouf se retrouve donc dans une situation délicate. S'il ne change pas rapidement son attitude, il risque de voir son nom figurer sur la liste des joueurs à libérer lors du mercato hivernal. Cette perspective doit servir de signal d'alarme pour le joueur. Il doit redoubler d'effort, non seulement pour regagner la confiance de son entraîneur, mais aussi pour retrouver la place qu'il occupait dans l’équipe. La balle est désormais dans le camp de Boussouf. Sa capacité à se ressaisir et à retrouver son niveau pourrait déterminer non seulement son avenir au sein du club, mais également l’impact qu’il pourrait avoir sur le reste de la saison. Amrani, de son côté, continuera à surveiller la situation de près, prêt à prendre des décisions qui serviront le mieux les intérêts de l’équipe. Selon certaines indiscrétions, la direction de l’ES Sétif suit avec intérêt l’évolution de la situation de son ancien joueur. Les Ententistes ne seraient pas contre l’idée de l’accueillir de nouveau.

Amrani galvanise ses joueurs

Le coach Abdelkader Amrani intensifie ses causeries avec les joueurs afin d'identifier les freins qui empêchent l'équipe de retrouver son niveau d'excellence d'antan. Autrefois redoutable sur le terrain, l'équipe peine à reproduire ses performances. Ces discussions visent à instaurer un climat de confiance et à encourager l’ouverture d’esprit, afin de redonner aux joueurs la motivation nécessaire pour renouer avec le succès. La recherche de solutions collectives est primordiale pour transformer les défis actuels en opportunités de progression. Lors de la reprise des entraînements, le coach Amrani a adressé un message clair et direct à ses joueurs : «Chaque match est une nouvelle opportunité. Nous avons perdu de précieux points, mais cela ne doit pas nous décourager. Vous devez être pleinement présents et engagés sur le terrain. Chaque minute compte. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir, mais il faut maintenant que chacun d'entre vous montre sa détermination. Sans volonté, les résultats ne suivront pas.»

Le coach a mis l'accent sur la nécessité de provoquer le déclic dès le prochain match en allant chercher les trois points à Magra. «Une victoire à Magra peut être le catalyseur dont nous avons besoin. Je veux que vous vous battiez pour cette victoire, que vous surpreniez nos adversaires chez eux. Mettez tout en œuvre pour préparer ce match. Je veux voir du cœur, de l'engagement et de la passion. C'est ça l'esprit d'équipe», a-t-il ajouté. Amrani a insisté sur l'importance de la cohésion entre les joueurs et a rappelé que chaque membre de l’équipe a un rôle-clé à jouer. Pour lui, il est temps de redresser la barre et prouver que l’équipe est capable d’atteindre de nouveau le sommet. L'heure est à la détermination et à l'engagement pour une victoire qui pourrait tout changer.

Khacef toujours indisponible

Avec l'absence prolongée de Naoufel Khacef, en raison de sa pubalgie, le CRB fait face à un défi majeur sur le flanc gauche. Cette situation arrive à un moment critique, alors que l'équipe cherche à optimiser ses performances et à maintenir sa dynamique en championnat. Laouafi, appelé à le remplacer pour au moins les deux prochaines journées, a montré quelques progrès lors du dernier derby contre l'USMA, mais il reste encore loin de son meilleur niveau. Sa prestation a été marquée par une meilleure implication, mais les attentes sont élevées, et chaque match est une opportunité de prouver sa valeur. L'absence de Khacef ne tombe vraiment pas à pic pour le CRB, qui aurait bénéficié de son expérience et de sa stabilité en défense. En attendant son retour, Laouafi doit saisir cette occasion pour s'affirmer et apporter une contribution significative à l'équipe.

Keddad a repris le travail

Le défenseur axial du CRB, Chouaïb Keddad, a subi une blessure lors du derby face à l’USM Alger, suscitant des inquiétudes quant à sa disponibilité. Cependant, lors de la reprise des entraînements, il a montré qu'il s'était complètement rétabli en s'entraînant normalement. Ainsi, Keddad sera bien présent pour la prochaine journée, contre le NCM à Magra.

Medjahed sollicité

Le CRB a récemment accueilli un nouveau préparateur physique, Medjahed, qui a pris ses fonctions lors de la reprise des entraînements. Ce choix, voulu par le nouvel entraîneur Amrani, témoigne de l’ambition du club de renforcer sa préparation physique. Reconnu pour son expertise, Medjahed est attendu pour combler le déficit physique au sein de l’équipe et optimiser les performances des joueurs. Son arrivée suscite un fort espoir parmi les supporters.

Lotfi Amrouche en approche

Le nouvel entraîneur du CRB, Abdelkader Amrani, voudrait bien d’un deuxième adjoint. Selon des sources proches de la direction du club, Azzedine Rahim continuera de servir en tant qu'adjoint, comme il l'a fait avec Martins. Les rumeurs qui circulent, faisant état de l'arrivée d'un nouvel adjoint, à savoir Lotfi Amrouche, qui avait déjà travaillé avec Amrani, n’est toujours pas confirmée. Cette décision vise à maintenir la stabilité au sein du staff technique et à renforcer la cohésion de l’équipe pour les défis à venir.

S. T.