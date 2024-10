ESS - L’Aigle noir prépare déjà le mercato d’hiver

Deux attaquants ciblés

L’effectif de l’Entente de Sétif a montré ses limites après seulement 5 journées, notamment dans le compartiment offensif. A un peu plus de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, les supporters sétifiens ne pardonneront pas un nouveau ratage. Ils exigent des responsables du club de chercher des joueurs qui répondent au standing du club.

A ce titre, Abdelmoumen Djabou s’attelle à préparer le mercato d’hiver en ciblant certains profils dont l’équipe a urgemment besoin.

Heureusement, pour l’Aigle noir, Djabou a sauvé de justesse le mercato d’été, en réussissant d’abord à retenir Chaâbi, Nouri et Moulay qui étaient sur le point de partir et engager le Nigérian Augustin Oladapo, la meilleure affaire du mercato de l’ESS version 2024-2025. Sans cela, le recrutement estival des Ententistes aurait pu être tout simplement un grand fiasco. D’ailleurs, la période des transferts s’est terminée en queue de poisson avec le ratage de l’engagement de l’attaquant international camerounais Jules Armond Kooh, qui a atterri au Club Africain (Tunisie) après avoir presque tout conclu avec l’Aigle noir. L’entraîneur Réda Bendris s’est retrouvé en train de gérer un effectif limité techniquement. Et pour complique la donne, la blessure de certains titulaires et non des moindres, tels Djahnit, Douar ou encore Hadji, a mis à nu les insuffisances qui existent déjà dans le groupe. La preuve, depuis l’entame du championnat et mis à part le premier match contre le MCEB, le technicien ententiste n’a pas pu aligner le même onze sur deux matches de suite. Du coup, un recrutement judicieux s’impose d’ici l’ouverture du mercato d’hiver avec comme priorité un bon meneur de jeu pour remplacer la longue durée de convalescence de Djahnit, qui peut aller jusqu’à six mois, ainsi que l’engagement d’un ou deux bons attaquants, un ailier et un avant-centre.

On parle de Boussouf et Kendouci

Déjà des noms circulent à ce titre, bien qu’il soit encore trop tôt pour avancer officiellement des joueurs contactés. C’est le cas, par exemple, d’un certain Ahmed Kendouci. Mis sur le marché des transferts par son club Al-Ahly du Caire, le joueur, qui a refusé pour le moment plusieurs offres qui lui sont parvenues d’Egypte, du Qatar et autres clubs du continent, ne verra pas d’un mauvais œil un retour au sein du club qui l’a fait sortir de l’anonymat et acquérir cette notoriété. Certes, le prix de son transfert reste exorbitant, mais il la possibilité de trouver une issue pour le faire venir n’est pas du domaine de l’impossible. Idem pour Ishak Boussouf, dont des rumeurs font état qu’il pourrait rejoindre le club sétifien dès décembre prochain, si jamais l’impasse persiste vis-à-vis de sa situation avec son club employeur, le CRB. Lui aussi ne dira pas non à un retour possible dans le club de Aïn El-Fouara où il garde toujours des bons souvenirs et des liens solides.

Boukri, le futur Bourahli ?

L’entraîneur sétifien est en train de prospecter dans l’effectif des jeunes catégories pour dénicher des attaquants capables de booster le compartiment offensif des Noir et Blanc. A cet effet, l’avant-centre de l’équipe des U19 et de la réserve, Oussama Boukri, intéresse Bendris au plus haut point. Le jeune attaquant, dont on dit beaucoup de bien et qu’on n’hésite pas à comparer à un certain Issaâd Bourahli, pourrait intégrer l’équipe première dans un proche avenir. Des spécialistes ont conseillé au staff technique de lui donner sa chance, une demi-heure ou un quart d’heure de jeu, pour se faire une idée précise sur ses capacités.

Ourib et Mohra dans les petits papiers du coach

On évoque aussi le nom d’un certain Abdelraouf Ourib, un milieu de terrain. L’international des U19 peut se frayer un chemin vers l’équipe fanion, estiment des connaisseurs en la matière et habitués à suivre les jeunes talents. Dans la foulée, un troisième joueur est évoqué et qui peut aussi apporter un plus, notamment en défense. Il s’agit de Abderrezak Mohra. Ayant un bon gabarit, Mohra peut évoluer dans l’axe central tout comme en latéral droit.

Il est utile de souligner que le coach ententiste a eu l’occasion de voir à l’œuvre ce trio lors d’un match de préparation disputé avant l’entame du championnat de quelques jours.

