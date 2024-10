MCO

Le match face au PAC programmé au 5-Juillet

Ayant tourné la page de la victoire face à la JS Kabylie, les Hamraoua sont concentrés aujourd’hui sur leur prochain déplacement dans la capitale pour affronter le Paradou. La LFP a publié hier sur son site officiel les dates, l’heure et le lieu du match. Finalement, le match est prévu vendredi au stade du 5-Juillet à partir de 19h. Un terrain qui arrange bien les affaires des camarades de Dahar qui vont jouer pour la sixième fois d’affilée sur une pelouse en gazon naturel.

Même pour les supporters oranais, les facilités pour trouver des moyens de transport vont les encourager à envahir les travées de ce stade. Entre-temps, les joueurs ont entamé hier la préparation pour cette rencontre en reprenant dans l’après-midi les entraînements sous la coupe d’Eric Chelle. Avant de se présenter sur le terrain, la plupart des joueurs ont effectué dans la matinée une séance de soins. Plus de la moitié de l’effectif a été convoquée à prendre part à cette séance. Les camarades de Dahar continueront aujourd’hui à parfaire leur préparation physique en s'entraînant à raison de deux séances par jour. Le staff technique baissera dès demain le volume de travail afin de préparer le match de vendredi. Par ailleurs, l’effectif du Mouloudia s’est complété hier avec la présence de Yanis Hamache qui s’est présenté le matin avec un dossier médical détaillé sur l'évolution de sa guérison. Le joueur doit attendre que le staff technique lui élabore un programme détaillé. Il devra commencer en solo avant de songer à réintégrer le groupe au travail. Chelle semble actuellement beaucoup plus fixé sur les éléments sur lesquels il peut compter face au Paradou. Un joueur serait dans son viseur. Il s’agit de Maxwell Baakoh qui devra répondre à sa première convocation cette saison. L’ex-joueur de Khenchela devra participer aux jeux et aux exercices avec ballon tout au long de la semaine. C’est à la veille du départ que le staff technique tranchera concernant sa participation ou non au match face au Paradou.

Houari H.