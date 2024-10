CSC - L’infirmerie grouille de blessés

Un vrai casse-tête pour Madoui

Chemseddine Derradji, Miloud Rebiaï et Achref Boudrama ont rejoint la liste des blessés au sein de l’effectif du CS Constantine. Ces trois éléments devaient passer, hier en début d’après-midi, des examens approfondis afin de déterminer la gravité de leur blessure et savoir s’ils seront aptes à participer au match de ce vendredi face à l’ES Sétif.

Derradji se plaint de douleurs à l’arrière de la cuisse, tandis que Rebiaï a ressenti une gêne au niveau des adducteurs après la confrontation face au PAC. De son côté, Boudrama, qui souffrait déjà de douleurs aux adducteurs aussi avant le match contre le Paradou, a dû tout de même jouer, ce qui pourrait compromettre sa participation au prochain match. Les résultats de ces examens seront déterminants pour la composition de l’équipe contre Sétif. L'entraîneur du club constantinois, Kheireddine Madoui, a évoqué un problème lié à l’état de la pelouse naturelle du terrain d'entraînement du pôle sportif du club. Selon lui, ce terrain pourrait être l'une des causes des blessures qui se multiplient au sein de l'effectif. Craignant de voir la situation empirer, il a pris la décision de ne plus entraîner son équipe sur ce terrain. En revanche, Madoui s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs lors de la victoire contre le PAC. «Dans ce genre de matchs, ce qui compte avant tout, c'est de décrocher la victoire. J'ai été particulièrement impressionné par la réaction des joueurs après avoir encaissé le premier but. Ils ont rapidement égalisé avant de prendre l'avantage, ce qui démontre la force de caractère de l’équipe et l’esprit de groupe qui existe. Nous avons su gérer la rencontre dès la première période», a estimé le technicien.

Temine : «Ce but va me libérer»

L'attaquant Mondher Temine, qui a ouvert son compteur-buts en championnat, a exprimé sa satisfaction à la fin de la rencontre face au PAC et souhaite que ce but en appellera d’autres. «Marquer ce premier but est une délivrance pour moi. Cela montre que je suis prêt à donner plus. Je souhaite continuer sur cette lancée et inscrire davantage de buts. Je remercie mes coéquipiers et le staff technique pour leur soutien. J'espère également que nos supporters reviendront bientôt dans les tribunes, car leur présence est essentielle pour nous encourager», a-t-il déclaré.

Tosin revient, Tapsoba et Ndiaye s’en vont

Absent depuis le début de la semaine dernière, où il a dû se rendre au Nigeria, l’attaquant nigérian Omoleye Tosin était attendu hier soir à Constantine et devrait être disponible pour le match contre l'ES Sétif. Tosin a, en effet, était contraint de renouveler son visa d’entrée en Algérie, après l’expiration de son premier visa de court séjour (3 mois). Comme leur coéquipier, les deux autres joueurs étrangers du CSC, le Burkinabé Salifou Tapsoba et le Sénégalais Melo Ndiaye, ont été contraints de quitter l’Algérie cette semaine, en raison de l’expiration de leur visa. Tapsoba et Ndiaye devront donc renouveler ce document dans leurs pays respectifs, avant de pouvoir revenir à Constantine et réintégrer l’équipe. Ils seront de ce fait absents pour le match de ce vendredi.

Benchaâ et Benmessabih opérationnels

Ménagés lors des deux derniers matchs de championnats (JSK et PAC) pour cause de blessure, les deux attaquants du CSC, Zakaria Benchaâ et Mohamed Amine Benmessabih, ont repris les entraînements en solo, sous la supervision du préparateur physique et du staff médical. Les deux joueurs devraient même réintégrer les entraînements collectifs, à l’occasion de la séance d’entraînement d’hier après-midi, et seraient donc opérationnels pour le choc de vendredi face à l’ESS.

