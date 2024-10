JSS

On regrette déjà Saïdi

La Saoura, qui a dû prolonger son déplacement en passant une nuit supplémentaire à Batna en raison de l'absence de vols vers la capitale, a repris hier les entraînements pour préparer sa sortie face au MCEB. Le staff technique, qui n'arrive toujours pas à trouver le moyen de donner une meilleure assise à ses défense, a reproché à ses poulains leur manque de concentration durant le match face à Biskra, notamment le marquage sur les balles arrêtées qui ont permis à Chahmat et Saidi de marquer sans être gênés dans leur geste (but de la tête).

Concernant le joueur Saïdi, beaucoup de supporters ont été marqués par ses larmes à la fin du match et se sont interrogés sur les motifs ayant conduit à sa libération, alors qu'il prouve à chaque sortie de sa nouvelle équipe qu'il peut encore être décisif dans les moments difficiles d'un match. Plusieurs fans ont reproché à la direction et à l'ancien staff conduit par Chérif El Ouezzani d'avoir privé l'équipe d'un joueur qui a passé huit saisons au club et qui était parmi les éléments les plus réguliers durant l'année dernière.

C'est la troisième défaite concédée par l'équipe depuis le début de saison, et cela commence à inquiéter les fans qui voient également leur formation fétiche détenir la défense la plus faible du championnat avec déjà huit buts encaissés.

Sur un autre plan, la direction de l'entreprise Enafor a prolongé de deux semaines le mandat du directoire qui est terminé depuis plus d'un mois. L'assemblée générale qui était prévue jeudi dernier pour décider de l'avenir de cette structure a été reportée, ce qui a conduit à la prolongation de son mandat de deux autres semaines.

Kader B. A.