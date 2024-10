MCEB

La Saoura dans la ligne de mire

Les Beïdis ont repris hier les entraînements pour préparer leur prochain déplacement à Béchar pour affronter la Saoura voisine.

Auréolés de leur large succès face à Magra, les protégés de Bouali sont décidés à rester sur leur lancée pour enregistrer un autre bon résultat qui leur permettra de grimper dans le classement et surtout de consolider leur capital confiance.

Bouali n'a pas manqué, à l'occasion de la séance de reprise, de féliciter ses poulains pour leur large succès et pour leur bonne prestation face à un adversaire qui ne s'est pas déplacé à El Bayadh en victime expiatoire. "En appliquant les consignes du staff technique, vous vous êtes facilité la tâche. L'adversaire qui avait vécu une semaine difficile s'est déplacé avec la ferme intention de réaliser un bon résultat. Vous avez bien géré les différents moments du match. Maintenant, il faudra confirmer face à la Saoura", a-t-il indiqué à ses protégés.

Pour le match prévu samedi prochain, le staff technique aura l'embarras du choix pour composer son onze rentrant. L'infirmerie ne compte aucun joueur blessé et aucun élément n'est sous le coup d'une suspension prononcée par la commission de discipline de la LFP. Bouali devra choisir les plus en forme et c'est déjà une tâche qui ne sera pas facile, tant tous les éléments sont au mieux de leurs moyens ces derniers temps. Pourvu que ça dure !

Walid K.