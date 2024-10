CRB - Un accord aurait été trouvé avec l’ancien coach

Amrani se rapproche, les fans s’y opposent

Le CRB va changer d’entraîneur, tout le monde le savait depuis quelque temps. Corentin Martins avait reçu des sursis, mais la défaite face au MC El Bayadh a sonné le glas pour l’ancien sélectionneur de la Mauritanie. Les dirigeants belouizdadis ont établi une liste d’entraîneurs étrangers, mais il semble que la piste locale est privilégiée pour diverses raisons.

La plus importante piste consiste à trouver un coach qui connaît assez bien la maison, ce qui les a poussés à scruter la possible nomination d'Abdelkader Amrani au poste d'entraîneur, en remplacement de Corentin Martins. Selon nos informations, les négociations entre Amrani et le président Rabehi semblent bien avancer, notamment avec l'accord d'inclusion dans le staff du préparateur physique Medjahed, ancien collaborateur d'Amrani au CSC. Cependant, la situation s'avère délicate, puisqu’une frange des supporters du Chabab manifeste une vive opposition à cette arrivée. Ces derniers réclament un entraîneur de renommée internationale, estimant qu'Amrani pourrait ne pas pouvoir redresser l'équipe. Leur mécontentement a pris une telle ampleur que certains fans sont allés jusqu'à organiser une manifestation devant le siège du club. De son côté, le président Rabehi, tout en étant ouvert à la nomination d'Amrani, souhaite conserver plusieurs membres du staff technique actuel, notamment l'entraîneur des gardiens, Ousserir, et l'adjoint Rahim, traduisant ainsi une volonté de continuité au sein de l'encadrement de l'équipe, malgré les mauvais résultats réalisés jusque-là. La direction du Chabab cédera-t-elle aux pressions croissantes des supporters ou maintiendra-t-elle son choix de confier l'équipe à Amrani ? La situation reste incertaine et la décision qui en découlera pourrait marquer un tournant crucial pour la formation de Laâqiba, même si nos sources affirment qu’Amrani est très proche d’un retour au CRB. A quelques jours du derby très attendu face à l'USMA, la direction veut absolument boucler le dossier du nouvel entraîneur. Pour l'instant, Rahim, membre du staff technique, assure l'intérim. Bien qu'il connaisse parfaitement le groupe et jouisse d’une solide expérience, la pression monte de toutes parts. Supporters et joueurs espèrent une décision rapide alors que l'ombre du derby plane sur le club.

L’esprit au derby

Le début de saison du CRB tourne au cauchemar, avec un bilan peu flatteur de trois matchs nuls et une défaite en championnat. A cela s'ajoute le récent limogeage de l'entraîneur, plongeant l'équipe dans une incertitude totale. Joueurs et supporters sont désormais en proie au doute. Le climat est tendu et l’état de l’équipe est préoccupant. Les blessures et les absences de plusieurs cadres ont lourdement impacté la compétitivité de l'effectif. Malgré la volonté des remplaçants, le niveau de jeu n'a pas suivi, entraînant des performances en demi-teinte. La défense, déjà pointée du doigt pour ses failles, a souffert de décisions tactiques contestées et les erreurs individuelles ont lourdement pesé sur les derniers résultats. Avec le départ de l'entraîneur Corentin Martins, l'équipe doit non seulement s'adapter à une nouvelle dynamique, mais aussi revoir ses choix tactiques, accentuant les incertitudes au sein du groupe. Les supporters expriment leur mécontentement face à la situation actuelle. Les tribunes, autrefois garnies, affichent de plus en plus de places vides, signe d'un désenchantement croissant. La perte de confiance est palpable. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent, ciblant aussi bien la gestion de l'équipe que la stratégie globale du club. Le lien entre les supporters et l'équipe, essentiel à la réussite de toute institution sportive, semble s'effriter.

Une direction sous pression

La direction du CRB, déjà critiquée pour ses décisions, fait désormais face à une pression accrue. Le départ de l'entraîneur a ouvert les débats sur la gestion du club et les dirigeants doivent agir sans tarder pour redresser la situation. Le recrutement d'un nouvel entraîneur, capable de redynamiser le groupe, est devenu une priorité absolue. En parallèle, la direction est consciente de la nécessité de renforcer l'effectif afin de pallier les absences et redonner du souffle à l'équipe. Les choix à venir seront décisifs pour restaurer la confiance des supporters et assurer la stabilité à long terme. Même le président Rabehi est sujet à une grosse pression de la part des fans qui estiment qu’il a failli à sa mission.

Les joueurs font le dos rond

Bien que déstabilisés par les récents événements, les joueurs du Chabab doivent se ressaisir et montrer leur caractère pour sortir de cette spirale négative. Une victoire lors des prochains matches pourrait insuffler une nouvelle dynamique, redonner confiance à l’équipe et raviver l’enthousiasme des supporters. Le CRB a les ressources pour se relever. Tous les joueurs doivent se mobiliser et faire les choix stratégiques qui s'imposent pour retrouver le chemin du succès. La route sera difficile, mais avec un engagement collectif, le CRB peut espérer renouer avec la victoire et restaurer son identité.

Souyad pressenti face à l’USMA

Après la prestation décevante de l'axe central du CRB lors du dernier match contre le MCEB, où des erreurs individuelles ont contribué à la défaite, le staff technique envisage des ajustements en vue du derby contre l'USMA. Parmi les options envisagées, la titularisation de Badreddine Souyad semble se dessiner comme une possibilité. L’ancien capitaine de la JS Kabylie, réputé pour ses solides qualités défensives et sa capacité à relancer proprement le jeu, pourrait apporter une stabilité supplémentaire à une défense en difficulté. Cette décision serait motivée par la volonté de renforcer l'arrière-garde et d'éviter les erreurs qui ont coûté cher lors de la dernière rencontre. Dans ce contexte, Haddad pourrait être relégué sur le banc, ouvrant ainsi la voie à Souyad pour prendre sa place. Ce choix stratégique pourrait offrir au CRB une assise défensive plus robuste, particulièrement face à un adversaire aussi redoutable que l'USMA, réputé pour sa capacité à exploiter les faiblesses.

S. T.