JSK

Eviter la crise à tout prix

Se trouvant sous une pression terrible depuis la défaite concédée devant le CSC, les dirigeants ne veulent pas d'un autre faux-pas face au MCO. Ils ont été sévèrement critiqués par les supporters qui leur ont fait savoir qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur équipe concède deux défaites consécutives à domicile et devant des concurrents directs pour le podium.

Les joueurs et l'entraîneur n'ont pas été épargnés par les critiques. Et pour que l'équipe ne s'enfonce pas dans la crise, les dirigeants ont exigé de leurs joueurs de revenir avec les trois points de leur déplacement à Oran. L'entraîneur Benchikha est appelé à trouver les solutions pour reconquérir les coeurs des supporters. Bien que l'équipe ait réussi à se créer une multitude d'occasions, notamment lors du dernier match face au CSC, les supporters n'ont pas apprécié la manière de jouer de leur team. Avec le recrutement de Boudebouz, ils s'attendaient à ce que leur équipe développe un jeu attrayant et qu'elle impose son style face à ses adversaires. Ils ont confiance en leur entraîneur et cela malgré les voix qui se sont élevées ces derniers jours pour réclamer le départ du staff technique qui fait de son mieux pour redorer à la JSK son blason d'antan. Les dirigeants savent que l'équipe a besoin de temps pour retrouver sa vitesse de croisière. Il y a eu plusieurs arrivés et l'entraîneur ne rechigne pas sur l'effort pour faire progresser son équipe. Bien qu'il soit déçu par la deuxième défaite consécutive concédée devant le CSC, Benchikha a déclaré que son équipe a joué son meilleur match de la saison samedi dernier au stade Hocine-Aït Ahmed. Il ne s'est pas dérobé de ses responsabilités en affirmant que lorsque l'équipe perd, c'est l'entraîneur qui assume toujours la défaite. Toutefois, il a indiqué que lorsque l'équipe se crée une multitude d'occasions, ce n'est pas à l'entraîneur de les concrétiser. Il attend de ses joueurs de réagir. Il croit en leurs capacités de se ressaisir et il espère qu'ils parviendront à faire oublier aux supporters la défaite de samedi dernier. La JSK a toujours réussi de bons résultats à Oran ces dernières années mais le match de ce samedi ne sera pas facile face à une équipe condamnée à réagir.

Les joueurs réconfortent Benrabah

Ciblé par les critiques depuis la dernière défaite concédée devant le MCO, le gardien Benrabah vit des moments très difficiles. Heureusement qu'il a été réconforté par ses équipiers qui lui ont dit que la responsabilité de la défaite est collective et que ça arrive à un gardien d'encaisser trois buts en un match. Benrabah qui a une part de responsabilité sur le premier et le troisième but est déterminé à se racheter lors des matches à venir. Mais sa reconduction dans le onze de départ n'est pas certaine. Bien que Hadid soit sévèrement critiqué par les supporters qui avaient exigé son départ au dernier mercato hivernal, le coach Benchikha pourrait lui donner sa chance. Il n'a rien décidé pour le moment mais si Hadid prouve à l'entraîneur qu'il mérite de jouer d'entrée face au MCO, l'entraîneur n'hésitera pas à le titulariser. Hadid a des qualités, mais avec les multiples bourdes qu'il avait commises la saison dernière, il a perdu confiance en lui. Il avait failli être libéré au dernier mercato estival mais comme il n'avait reçu aucune offre, les dirigeants avaient décidé de lui accorder une seconde chance. Il a été juste moyen lors des matches de préparation et c'est pour cela que certains ne pensent pas que Benchikha lui accordera sa chance face au MCO. Le coach qui n'était pas chaud pour recruter un gardien après la grave blessure dont a été victime Merbah pourrait changer d'avis dans les jours à venir. Il attend juste de voir quand son gardien numéro 1 reprendra la compétition. Plusieurs keepers ont été proposés aux dirigeants ces derniers temps, mais ils n'ont rien décidé pour l'instant. Les supporters leur reprochent de ne pas avoir recruté un sérieux concurrent à Merbah l'été dernier.

Merbah rend visite à ses coéquipiers

Bien qu'il soit blessé, le capitaine Gaya Merbah s'est déplacé avant-hier au stade Hocine-Aït Ahmed afin d'apporter son soutien à ses équipiers. Il s'est déplacé avec les béquilles et cela a beaucoup touché son entraîneur et les joueurs. Il a tenu à être à leurs côtés dans ces moments difficiles et il leur a remonté le moral en leur disant que rien n'est encore perdu. Ayant contracté une grave blessure à une semaine de la reprise du championnat, Merbah a laissé un grand vide. Il sera indisponible pendant plusieurs mois et cela inquiète les fans qui réclament le renforcement de l'effectif par un gardien de haut niveau. Les dirigeants et Benchikha ne savent plus à quel saint se vouer, car s'ils décident de recruter un gardien en cette phase aller, ils seront obligés d'annuler la licence de Merbah qui espère retrouver les terrains à la phase retour.

D. K.