MCEB

Terminer l'aller en beauté

Le MCEB a repris les entraînements pour préparer sa prochaine sortie contre le NCM. Les camarades de Kouar qui ont pu récupérer des efforts de leur match épique face au CRB et du long de retour à la maison effectué par taxi, ont repris les entraînements au stade Zakaria-Mejdoub dans une bonne ambiance.

Ils estiment que leur victoire va leur permettre de provoquer le déclic qui va les pousser à se surpasser pour réaliser une belle remontée au classement. "Nous espérons quitter le plus vite possible la zone rouge. On va jouer contre Magra avant de nous déplacer à Béchar pour affronter la Saoura. Ce sont deux matches importants qu'on ne doit pas rater. Deux bons résultats nous permettraient de gagner en confiance et surtout de faire une remontée au classement. L'idéal serait de terminer la phase aller dans une position qui va nous permettre de jouer le retour sans pression", ont affirmé les joueurs qui continuent d'espérer une solution à leur problème de salaires.

Walid K.