MCO

Chelle veut conquérir les supporters

Le nouvel entraîneur du MCO, le Franco-malien, Eric Sékou Chelle, qui affirme être porteur d’un projet sportif ambitieux pour le club, donne tout l’air de vouloir gagner l’estime des supporters en décrétant les séances d’entraînement ouvertes au public.

Ayant compris que le fossé s’est agrandi entre la direction du club et les fans d’El Hamri, il a ordonné de permettre à ces derniers d’assister à l’avant-dernière séance d’entraînement de la semaine, pour les rapprocher de l’équipe et aussi les pousser à soutenir à fond ses poulains le jour du match. Il faut dire que l’entraîneur sait parfaitement qu’il a non seulement besoin du soutien de la direction mais aussi de celui des fans. Il veut aller au bout du projet qu’il a l’intention de concrétiser à la tête de l’encadrement technique. Pour cela, il veut mobiliser les supporters de l’équipe en prévision du match de samedi face à la JSK. Une rencontre qui s’annonce déjà d’une importance capitale pour les Hamraoua car un succès assurerait plus de sérénité à l’équipe qui a déjà entamé un virage important dans son parcours de la phase aller. A rappeler que le MCO jouera le PAC à Alger puis il accueillera le CSC et l’ESS avant de se rendre à Béjaïa pour défier l’O Akbou et jouer par la suite contre Khenchela au stade Miloud-Hadefi. L’objectif d’Eric Chelle est de sortir indemne de cette série de matches afin de préparer en toute quiétude son projet de jeu basé sur la conservation du ballon et le pressing haut sur l’adversaire. Le coach n’est pas allé par quatre chemins lors de la conférence de presse de samedi passé après le match face au MCA en déclarant avoir donné un aperçu sur la façon de jouer du MCO à l’avenir. «Cette méthode qui est de presser l’adversaire dans son camp sera notre ligne directrice», a-t-il répété, lui qui est en train de focaliser actuellement toute sa concentration sur ce match contre la JSK.

Houari H.