CSC - Changement de domiciliation pour les Clubistes

Retour à Hamlaoui

Le CS Constantine change de domiciliation de stade à l'occasion de la rencontre face au Paradou AC, prévue samedi. Après avoir rencontré le MC Alger à Ramdane- Benabdelmalek, la confrontation CSC - PAC se jouera finalement au stade Hamlaoui, qui est plus apprécié par les joueurs et l'encadrement technique du CSC.

Ce changement a été demandé par les joueurs eux-mêmes, qui ont exprimé leur souhait de jouer sur un terrain en gazon naturel et plus large, une surface sur laquelle ils s'entraînent régulièrement et sur laquelle ils sont plus à l'aise. Le retour au stade Hamlaoui, connu pour ses installations de qualité et son gazon naturel, a également été soutenu par l'entraîneur, Kheireddine Madoui. Les joueurs ont surtout fait valoir leurs performances positives lors des matchs de la coupe CAF disputés sur cette même pelouse, ainsi que leur prestation et dernière victoire contre la JS Kabylie (2-3) acquise sur une pelouse du stade Hocine-Aït Ahmed de Tizi Ouzou, similaire à celle de Hamlaoui. «L’équipe a éprouvé des difficultés à jouer sur du tartan et dans un petit stade. Jouer à Mila puis à Benabdelmalek a été un handicap, surtout que ce genre de stade a favorisé les équipes qui jouent contre nous avec un bloc défensif. C’est donc pour cette raison, et à la demande des joueurs qui nous ont consultés autant que le staff technique, qu’on a décidé de retourner à Hamlaoui», a expliqué Attef Bettira, le coach adjoint.

Pas de risque avec Benchaâ

L’entraîneur Madoui va devoir s’habituer aux défections interminables dans l’effectif. Le CSC devra, en effet, composer sans son attaquant Zakaria Benchaâ, qui ne pourra pas prendre part à la rencontre devant le PAC en raison de sa blessure. Le staff médical a préféré ne pas précipiter son retour pour éviter une rechute, surtout à la suite des douleurs ressenties lors du match contre l’ES Mostaganem, et qui l’ont contraint à faire l’impasse sur les chocs face au MCA et à la JSK.

Benmessabih et Kaïbou incertains

En plus de Benchaâ, des incertitudes pèsent sur la participation des deux autres attaquants, à savoir Mohamed Amine Benmessabih et Abdelkader Kaibou, forfait à la veille du déplacement du week-end dernier à Tizi Ouzou, et qui n'ont pas encore totalement récupéré de leurs blessures respectives. L'entraîneur attend les résultats des tests médicaux avant de décider s'ils pourront être alignés samedi.

Retour de Bouhalfaya

Le gardien de but Zakaria Bouhalfaya, de retour lundi soir du Togo où il avait honoré sa première convocation avec l’EN, devrait réintégrer le groupe à l'entraînement et pourrait être disponible pour cette rencontre, même si tout indique que c’est Kheireddine Boussouf qui devra être aligné une seconde fois de suite, après sa belle prestation, le week-end dernier, face à la JSK.

R. B.