JSS

Poursuivre sur la lancée

La Saoura poursuit la préparation de son déplacement à Biskra dans une ambiance bon enfant. Les protégés du duo Lakhdari-Djallit, qui ont retrouvé le sourire après un départ poussif en championnat, affirment qu'ils joueront face à l'USB avec l'envie de sortir une grosse prestation qui leur permettrait de rester sur leur lancée.

Pour préparer ce match, le staff technique a pu récupérer deux atouts majeurs, à savoir le gardien de but Haouli et le défenseur Brahimi qui se sont rétablis de leurs blessures et qui sont remis sur pied pour reprendre du service avec leur équipe. Pour le prochain match, Djallit et son compère Lakhdari prévoient de tenter des combinaisons tactiques et de joueurs pour donner plus d'assurance à leur défense qui est aujourd'hui le maillon faible de l'équipe. A ce jour, l'arrière-garde de la Saoura a encaissé sept buts. Avec celle du Paradou, elle est la plus faible du championnat, ce qui n'est pas rassurant pour les supporters qui estiment que l'urgence est de trouver le moyen de rendre moins perméable ce secteur de leur équipe. Le staff technique espère trouver la bonne formule avant le déplacement à Biskra. Avec une arrièregarde plus sûre, l'équipe pourra aller loin, surtout que grâce à son succès, elle a fait une belle remontée au classement, une position qui pourrait encourager les joueurs à se surpasser. A noter que l'équipe compte se déplacer mercredi à Alger où elle passera la nuit avant de poursuivre, le lendemain, son chemin vers Biskra, probablement par route.

K. B. A.