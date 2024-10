ASO

La programmation dérange Zaoui

Les Lions du Chelif poursuivent la préparation de leur périlleux déplacement à Akbou chez le leader du championnat. Les protégés de Zaoui qui n'ont pas encore goûté à la victoire espèrent réaliser un bon résultat vendredi pour chasser le doute qui commence à gagner leurs rangs. Malgré toute leur bonne volonté, ils ne sont pas arrivés à gagner, pire encore, à marquer le moindre but. Le staff technique qui est conscient de cette situation estime que le blocage se situe au niveau psychologique.

"Il suffira d'un but pour voir les attaquants se réveiller et d'une victoire pour voir l'équipe retrouver sa confiance", a indiqué un membre du staff technique qui n'a pas manqué de souligner que la situation de l'équipe n'est pas catastrophique et que le bout du tunnel est pour bientôt. Chlef risque de jouer son match face à Akbou privé des services de deux joueurs clés que sont Muhutsiwa et Evra, actuellement en regroupement avec leurs sélections nationales. "Nous avons des solutions sur le banc mais l'idéal aurait été d'avoir ces deux éléments sous la main", a indiqué la même source. Sur un autre plan, le staff technique s'est dit surpris par la programmation du match retard face à l'USMK pour le mardi 22 octobre au stade Boumezrag. "Cela va nous contraindre à jouer trois matches en moins de dix jours, puisque nous allons jouer contre Akbou le 18 octobre, l'USMK le 22 octobre puis l'USMA le 26 octobre. C'est un peu trop et ça risque d'influer sur le rendement des joueurs qui pourraient ressentir les effets de la fatigue, a indiqué notre source.

Abdelkader G.