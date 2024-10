JSS

Bien préparer la sortie à Biskra

La Saoura qui a savouré son premier succès de la saison a repris les entraînements pour préparer le prochain déplacement à Biskra pour affronter l'équipe locale.

Selon des sources proches du staff technique, l'équipe pourrait effectuer un stage de courte durée dans la capitale avant son déplacement à Biskra pour disposer de créneaux d'entraînement sur une pelouse en gazon naturel semblable à celle du stade d'El Alia. D'ailleurs, selon des sources, des demandes ont été adressées à la direction de l'OCO pour des créneaux au stade annexe, à Hadjout et à la commune de Dar El Beida pour bénéficier de séances au stade Berrabah.Le duo d'entraîneurs Lakhdari-Djallit veut préparer comme il se doit le prochain match pour rester dans la dynamique de la victoire et aussi consolider le capital confiance. "Un bon résultat à Biskra nous permettra de consolider la confiance et rester sur notre lancée. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Ils savent qu'ils doivent maintenant confirmer pour ne pas retomber dans la mauvaise spirale. En tous les cas, on va bien préparer notre sortie à Biskra car un bon résultat va nous faire beaucoup de bien", a indiqué un membre du staff technique dans une déclaration au site officiel du club.

Kader B. A.