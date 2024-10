USMA - CRB, ESM, ASO au menu

Les rouge et Noir veulent rafler la mise

L’USMA était au repos forcé le week-end passé en raison du report de son match contre l’ES Mostaganem. Malgré ce report et au vu des résultats de la 4e journée, le vieux club de Soustara occupe la 3e place du classement général avec 7 points, devancé par le MCA qui compte 8 points et l’O Akbou qui en possède 9.

Les Usmistes qui ont réalisé un bon début de saison veulent garder cette dynamique et rester dans le peloton de tête. Le Rouge et Noir se préparent pour les 3 prochains matches au menu avec la ferme intention de faire le plein mais leur mission ne s’annonce pas facile avec deux rencontres à l’extérieur. Le prochain RDV de l’USMA est prévu le 18 octobre face au CRB au stade 5-Juillet, un derby qui s’annonce chaud, surtout lorsqu’on sait que le Chabab a été battu avant-hier contre toute attente dans le même enceinte par le MCEB (2-3). Si les camarades de Chita veulent rester sur leur lancée, ils devront sortir le grand jeu contre le CRB et assurer les 3 points, mais vu le cachet derby et la passion des fans des deux clubs on devrait assister à une empoignade très chaude. Après le CRB, l’USMA devra se déplacer à Mostaganem, le 22 octobre, pour se mesurer au nouveau promu, une rencontre très difficile pour les Rouge et Noir, car l’Espérance est un adversaire qui joue bien au ballon. Le 26 octobre, l'USMA aura un autre déplacement à Chlef pour aller défier l'ASO, une équipe qui se cherche en ce début de saison, mais les hommes de Samir Zaoui ont beaucoup d’atouts à faire valoir. Si les capés de Nabil Maâloul veulent jouer les premiers rôles, ils devront empocher un maximum de points. L’opération 9/9 est enclenchée du côté des Rouge et Noir, mais il faudrait le démontrer sur le rectangle vert lors des 3 prochains matches au programme. Dans ce sens, le groupe a effectué hier un entraînement au stade de Bologhine, une séance réservée au volet physique. Aujourd’hui, une autre séance est au menu mais consacrée au volet technicotactique.

Benzaza et Merili lorgnent une place dans le onze

Depuis l’entame de la saison, les deux joueurs Benzaza et Merili sont relégués sur le banc de touche pour des choix tactiques. L’entraîneur de l’USMA, Nabil Maâloul, a fait ce choix, mais les choses peuvent évoluer car la concurrence est rude cette saison à tous les postes. L’USMA qui possède 7 points après 3 journées va affronter le CRB vendredi sans 3 joueurs au moins, puisque Belkacemi est blessé, Guenaoui est indisponible 6 mais, alors que Terrazas est retenu par la sélection bolivienne et ne pourra pas arriver le 18 octobre pour le derby. Merili et Benzaza travaillent d’arrache-pied à l'entraînement pour attirer le regard du coach et espèrent faire partie du onze qui débutera le derby de vendredi contre le CRB. L’absence de plusieurs joueurs pourrait jouer en leur faveur. A 4 jours de l’empoignade avec le CRB, ces deux joueurs sont très concentrés à l'entraînement et affichent une belle forme.

Gassama et Mondeko réintègrent le groupe

Souffrant de petits bobos depuis plusieurs jours, ce qui les a contraints de s'entraîner en solo, les deux étrangers de l’USMA, Mondeko et Gassama, ont reçu, samedi passé, le feu vert du staff médical pour reprendre avec le groupe. Ils ont participé à l’entraînement collectif de samedi et celui d’hier. Ce retour a soulagé le staff technique qui pourrit miser sur eux contre le CRB vendredi au stade 5-Juillet.

Chetti aux soins

Touché à l’adducteur lors du match contre le MCEB, le défenseur gauche Lyès Chetti n’a pu terminer la rencontre. Le joueur a été pris en charge par le staff médical qui s’attelle à le remettre sur pied avant le derby face au CRB. Pour ce moment, le joueur est incertain pour la prochaine rencontre.

Likonza, la force tranquille

L’ex-joueur du TP Mazembe, Likonza, est un titulaire indiscutable au milieu du terrain de l’USMA. Depuis son arrivée, il a su s’imposer comme un vrai régulateur dans l’entre-jeu grâce à ses qualités techniques et sa vision du jeu. C’est un joueur calme qui assure bien son rôle dans la transmission et dans la récupération. Il a rapidement trouvé ses repères dans sa nouvelle équipe. Il a la confiance de l'entraîneur Maâloul qui mise beaucoup sur lui pour assurer la jonction entre le milieu et l’attaque. C’est un joueur précieux. Le Congolais va découvrir vendredi l’ambiance du derby à l’occasion du match face au CRB. Il est déjà concentré sur cette empoignade qui va drainer la grande foule au stade 5-Juillet.

