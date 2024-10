ASO

Akbou, un adversaire à prendre au sérieux

Les Lions du Cheliff ont repris les entraînements pour préparer leur prochaine sortie face à l'Olympique Akbou, une formation qui débute bien son parcours en Ligue 1 et qui s'est même permis le luxe de s'installer à la tête du classement avec un total de 9 points.

Zaoui, qui est conscient que son équipe accuse encore quelques insuffisances, a demandé à ses poulains de se montrer concentrés durant les prochaines sorties pour ne pas se compliquer la situation dans la suite du parcours. Il faut savoir que les Chélifiens sont encore la seule équipe à n'avoir pas inscrit le moindre but depuis le début du championnat. Pis encore, elle n’a pas encore enregistré le moindre succès en trois sorties. Le staff technique compte insister sur le travail devant les buts et l'animation offensive. Les camarades de Addadi ont raté le coche face au MCO qu'ils auraient pu battre aisément s'ils avaient fait preuve de concentration devant les buts. Zaoui et son staff espèrent corriger le problème de la stérilité de la ligne offensive pour aborder le prochain match dans la capitale de la vallée de la Soummam avec des atouts offensifs en main. A noter que les Lions du Cheliff seront encore privés cette semaine des services de leurs deux internationaux Evra et Muhutsiwa.

Abdelkader G.