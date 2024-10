JSK - Ils enregistrent leur deuxième défaite à domicile

Les Canaris retombe dans leurs travers

Après une victoire éclatante en déplacement, les Canaris sont retombés dans leurs travers en concédant une deuxième défaite consécutive à domicile devant le CSC. Cette défaite risque de faire très mal aux Canaris qui, malgré leur supériorité numérique pendant presque toute la deuxième mi-temps, n'ont pas pu renverser la vapeur.

Ils ont déçu encore une fois leurs fans qui ne s'attendaient pas à ce que leur équipe concède une autre défaite face à un adversaire qui a attendu son déplacement à Tizi Ouzou pour enregistrer sa première victoire en championnat. Les supporters n'ont pas caché leur colère après cet échec à domicile. Ils se sont déplacés en masse au stade Hocine-Aït Ahmed pour soutenir Boualia ans co, mais ces derniers n'ont pas été à la hauteur. Ils ont commis beaucoup d'erreurs notamment sur le plan défensif. L'entraîneur Benchikha a reproché à ses défenseurs d'avoir commis des erreurs de débutants et il va sans nul doute les bousculer à la reprise des entraînements. Les Sanafir avaient ouvert la marque contre le cours du jeu mais les Canaris avaient réussi à revenir au score sur penalty avant de sombrer au début de la deuxième mi-temps. Ils n'ont pas profité de leur supériorité numérique après l'expulsion de Merbah pour reprendre le match en main. Au contraire, ils ont encaissé deux buts en moins de 3 minutes, ce qui a provoqué la colère des dirigeants et de l'entraîneur. Ce dernier fait de son mieux pour bâtir une équipe compétitive, capable de jouer les premiers rôles, mais, il a essuyé, tout comme ses capés, les critiques des supporters en fin de match. Ceux-ci lui ont reproché de ne pas avoir fait les changements à temps, mais le coach s'est défendu au coup de sifflet final en déclarant que le travail d'un entraîneur consiste à ce que son équipe crée des occasions. Les équipiers de Boualia se sont créé une multitude d'occasions, mais ils ont manqué de lucidité. Ils ont été décevants. Même Boudebouz qui a transformé deux penalties, l'un en première mitemps et le second en seconde période, n'a pas pesé sur le match, cela contrairement au capitaine du CSC, Dib, qui a fait gagner son équipe en marquant 3 buts.

Benchikha : «On a perdu à cause de nos erreurs défensives»

L'entraîneur Benchikha n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer ses défenseurs qui ont commis des erreurs de débutants face au CSC. Il n'a pas voulu citer des noms afin de préserver un tant soit peu la sérénité de son groupe, mais il va certainement réprimander les éléments qui n'ont pas eu le rendement escompté. Il n'a pas épargné les attaquants qui ont raté une multitude d'occasions en déclarant que lorsque l'équipe arrive aux 18 m de l'adversaire et qu'elle se crée des occasions nettes de scorer, c'est aux joueurs de les concrétiser. «Je suis déçu par cette défaite sur notre terrain. On a été naïf, car les joueurs du CSC ont réussi à marquer les 3 occasions qu'ils se sont créé. A 11 contre 11, on était meilleur, malheureusement après le deuxième but du CSC, on a commis des erreurs impardonnables. On a laissé des boulevards. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Je dois dire que c’est une défaite amère. On a joué notre meilleur match depuis le début du championnat, mais les erreurs défensives commises notamment après le deuxième but de notre adversaire nous ont valu de perdre le match. Je ne veux pas accabler tel ou tel joueur, car lorsqu'on perd, on perd tous. En tant qu’entraîneur, j'assume la responsabilité de cette défaite. Le travail d'un entraîneur est de faire en sorte que son équipe arrive aux 18 m de l'adversaire et de se créer des occasions nettes de scorer. Combien de fois on est arrivé aux 18 m ? Je sais que beaucoup de travail nous attend et qu'on doit redoubler d’effort pour combler nos lacunes. On voulait faire plaisir à nos supporters qui étaient venus en grand nombre pour nous soutenir, malheureusement on a commis beaucoup d'erreurs défensives», a déclaré Benchikha, qui s'est expliqué sur l'incorporation du jeu Adjout. «Adjout n'est pas un avant-centre. C'est un 10 qui joue derrière les attaquants et aussi sur les côtés. C'est pour cela que je l'ai recruté. Pour Akhrib, il aura lui aussi sa chance. Il est en équipe nationale. Il a été convoqué lors des 3 premiers matches et il aura sa chance. En 4 matches, j'ai fait jouer presque 26 joueurs. Même Nezla qui revient de blessure a joué face au CSC. J'espère qu'il sera parmi les meilleurs attaquants de notre équipe.»

Benrabah critiqué

Le portier Benrabah a été critiqué après la deuxième défaite consécutive concédée devant le CSC. Il a une part de responsabilité surtout pour le second et le troisième, c'est pour cela que des voix se sont élevées pour demander à la direction de recruter un gardien. Benrabah reste un jeune gardien qui a des qualités, mais il y a une grosse pression sur lui en ce début de championnat. Après la blessure de Merbah lors de la rencontre amicale jouée face à l'US Biskra, les dirigeants voulaient recruter un gardien, mais ils avaient fini par renoncer à l'idée de renforcer leur effectif sous prétexte que la JSK a deux jeunes bons gardiens. Les supporters se demandent maintenant si les dirigeants vont recruter un gardien dans les jours à venir. D'après une source digne de foi, le directeur général Hakim Medane et le manager général Karim Doudane n'étaient pas contre l'idée de recruter un gardien après la blessure de Merbah,

D. K.