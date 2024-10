MCO

Chelle relève beaucoup d’insuffisances

Après avoir managé l’équipe pour la première fois depuis le banc de touche, Eric Sékou Chelle a relevé quelques insuffisances, notamment sur le plan physique qu’il compte combler dans les meilleurs délais.

Le nouvel entraîneur du Mouloudia d’Oran, satisfait en général de la réaction de ses joueurs face au MC Alger, a toutefois noté une insuffisance sur le plan physique qui a empêché son équipe de revenir avec le point du match nul qui était, selon lui, largement à sa portée. Sans aucun détour, le coach a fait la remarque aux joueurs une fois dans le vestiaire. «Les gars, physiquement, vous n’êtes pas encore au top. Il va falloir améliorer ce plan-là à partir de cette semaine», a-til lancé, estimant que ses joueurs affichent des écarts de préparation les uns par rapport aux autres. Chelle, qui a remarqué que des éléments n’ont pu tenir la cadence qu’une mi-temps face au MCA, a compris qu’il est dans l’obligation de parfaire ce plan avant d’attaquer d’autres chantiers. Ainsi, il compte programmer deux séances d’entraînement à partir d'aujourd'hui. En parallèle, il veut avoir à sa disposition le dossier médical des joueurs encore blessés. Il fait référence surtout à Baakoh, Hamache et Aggoun, histoire de savoir sur qui il pourrait compter lors des prochains matches, notamment vendredi prochain contre la JS Kabylie qui va se présenter en bête blessée sur la pelouse du stade Miloud-Hadefi. Tous les joueurs devraient à cet effet être présents sur le terrain annexe du complexe Miloud-Hadefi afin que le coach voie de plus près leur état physique mais aussi discuter autour de la préparation du match contre la JSK qui sera assez spécial, puisque ce sera son premier match à Oran et devant le public du Mouloudia.

Houari H.