CSC

Fulgurant démarrage des Clubistes

Le CS Constantine a enfin décroché son premier succès, en s'imposant face à la JS Kabylie au stade Hocine- Aït-Ahmed. Les Constantinois ont confirmé leur statut de "bête noire" de la JSK à Tizi Ouzou, en repartant victorieux de ce déplacement en terre kabyle. Invaincus depuis 10 ans dans cette ville, les Clubistes ont réalisé un coup double.

Non seulement ils ont prolongé cette invincibilité face à la JSK, mais ils ont aussi mis fin à leur série de trois matchs nuls en championnat. Le dernier en date s'était soldé par un 1-1 face au MC Alger, à domicile, au stade Ramdane- Benabdelmalek. Cette victoire, la première de la saison, marque un tournant crucial pour les Constantinois, qui restent cependant invaincus avec une série de quatre matchs sans défaite. Plus important encore, ce succès devrait insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe dirigée par Kheireddine Madoui, en éloignant le doute qui s'installait après trois journées sans victoire et en ouvrant la voie à une saison très prometteuse. Cette victoire face à la JSK, d'autant plus impressionnante qu'elle a été obtenue en jouant près d'une heure en infériorité numérique après l'expulsion de Messala Merbah (54’), est à mettre au crédit de toute l'équipe. Toutefois, elle n'aurait pas été possible sans la performance éclatante du capitaine Brahim Dib. Auteur d'un triplé, Dib a été l'homme du match, pliant la rencontre à lui seul. Ses trois superbes réalisations, notamment les deux coups d'éclat en quatre minutes autour de l'heure de jeu, ont scellé le sort du match et permis au CSC de décrocher cette première victoire tant attendue. Jusqu'ici, le club n'avait marqué qu'un seul but lors des trois premières rencontres. Cette performance est d'autant plus louable pour Brahim Dib, qui semble retrouver le chemin des filets au meilleur moment. La saison dernière, il avait terminé meilleur buteur de son équipe et dauphin de Youcef Belaïli (MCA) au classement général des buteurs du championnat. Avec ce triplé, il lance désormais la course pour le goléador de Ligue 1.

Dib s’offre le premier triplé

En inscrivant les trois buts de son équipe vendredi soir face à la JSK, le capitaine du CSC, Brahim Dib, signe le premier hat-trick de la saison en championnat, après quatre journées de disputées jusqu’ici. Une première qui devrait motiver davantage le capitaine clubiste dans sa quête du titre de meilleur buteur du championnat, lui qui l’a raté de peu la saison dernière au profit de Youcef Belaïli.

CSC-PAC le 18 octobre

Le CSC, à l’instar des autres formations de l’élite, est fixé sur la date de son prochain match de championnat comptant pour la 5e journée. Ainsi, selon le site de la Ligue, c’est vendredi prochain que les Constantinois doivent accueillir le Paradou AC. Un match qui se disputera en principe au stade Ramdane-Benabdelmalek de Constantine, à huis clos, puisque les Vert et Noir sont toujours sous le coup de la sanction de six matchs sans public, prononcée à leur encontre en fin de saison dernière. Ce sera d’ailleurs l’avant-dernier match sans supporters pour les Clubistes avant de purger ladite sanction.

R. B.