ESS

La direction réitère sa confiance à Bendris

La direction de l'ES Sétif a renouvelé sa confiance à l'entraîneur Réda Bendris, malgré la défaite (3- 2) à Béchar devant la JS Saoura lors de la quatrième journée du championnat algérien. Le club mise désormais sur un retour en force de l'équipe dans les prochaines journées pour retrouver le chemin des victoires.

Bendris a fait l'objet de critiques après cette défaite, en raison des faiblesses défensives de l'équipe et de l'impact négatif de l'absence de Douar, blessé. De plus, l'instabilité au milieu de terrain, causée par le forfait d'Akram Djahnit, a été pointée du doigt. Les déclarations de Bendris concernant le manque de profondeur sur le banc de l'ES Sétif ont également alimenté la colère des supporters, qui réclament depuis longtemps des recrues de haut niveau. «Je pense que nous n’avons pas su gérer notre match. Avec les absences qui nous ont handicapés, ce n’était pas facile. On a raté deux occasions qui pouvaient changer le cours des événements. Les détails étaient les balles arrêtées. Je félicite quand même la JSS pour sa victoire qu’elle mérite», a-t-il souligné. Face à cette pression, Bendris envisage de procéder à des changements dans le onze de départ pour les prochaines rencontres officielles de championnat.

0 buts en 3 matches, 3 buts en 1 match !

Invincible avant le match de vendredi à Béchar, soit après trois matches (MCEB, CRB et NCM), la défense sétifienne a véritablement coulé face à la JSS en encaissant d’un coup trois buts. En effet, déstabilisée par la défection de certains joueurs comme Reguieg et Douar pour blessure, l’arrière-garde ententiste a commis beaucoup d’erreurs et s’est montrée trop hésitante. La preuve, le premier but des gars de la Saoura est intervenu quelques minutes seulement après le coup d’envoi du match. Pis encore, c’est la troisième réalisation qui a fait le plus mal aux Ententistes plus particulièrement au coach Réda Bendris, d’autant plus qu’elle a permis à la JSS de remporter le match et les trois points de la victoire. Des erreurs lamentables qu’il faudra vite rectifier avant qu'il ne soit trop tard, au moment où la compétition commence à prendre de la vitesse et où chaque point aura désormais son pesant d’or au décompte final.

Mohra et Guedoudj de retour en équipe première

Devant le nombre important des joueurs blessés qu’enregistre son effectif, il est fort probable que Bendris fasse appel à certains éléments réservistes en vue des prochaines sorties, à commencer par celle de vendredi prochain face à l’ESM dans le cadre de la 5e journée du championnat de Ligue 1. Parmi ces joueurs dont évoque déjà l’intégration avec l’équipe fanion depuis quelque temps, on peut citer le défenseur Abderrazak Mohra. Idem pour le milieu de terrain Abderrahmane Guedoudj et probablement le jeune attaquant Oussama Boukri. Il est à noter que le technicien ententiste a fait appel pour le déplacement de Béchar aux services du défenseur Moriba Diarra qui a honoré sa première convocation avec l’équipe seniors, lui qui avait été laissé à la disposition du staff technique de l’équipe réserve depuis l’entame de cette saison.

W. D.