CRB

Martins, fin de parcours ?

Selon des informations proches du club phare de Laâqiba, la direction du CRB a pris la décision de limoger l'entraîneur français, Corentin Martins. En coulisses, un consensus s'est rapidement formé autour du départ de l’ancien coach du PAC, et le président Rabehi a entamé les négociations pour une résiliation à l'amiable.

Parallèlement, le club envisage l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans les heures à venir. Les supporters du CRB réclamaient déjà le départ de Martins en raison du début de saison décevant du club, qui a perdu 9 points en seulement 4 matchs, s'éloignant ainsi prématurément de la course au titre. Parmi les noms proposés par les fans, Zoran Manojlović, ancien entraîneur du Chabab, avec une expérience solide dans le domaine de la gestion du groupe composé de joueurs de qualité. Martins n'a pas su gérer le match face au MCEB. Une réunion entre les deux parties est envisagée dans les prochaines heures. Si Martins parvient à convaincre le président de sa capacité à redresser la situation et s'il propose un plan de travail convaincant, il pourrait conserver son poste. Dans le cas contraire, un licenciement est très probable. La direction doit peser le pour et le contre, car un changement d'entraîneur en cours de saison peut perturber l'équipe et créer une certaine instabilité, comme il peut secouer le groupe dans le bon sens. Ce qui est sûr, c’est que la réunion d’hier entre Rabehi et Martins s'annonçait décisive pour l'avenir du Français.

«Les absences nous ont fortement impactés»

«C'est une grosse déception pour nous tous. Nous avons encore une fois éprouvé des difficultés à bien entrer dans le match, un problème qui persiste depuis quelque temps. Bien que nous ayons dominé la possession du ballon et créé de nombreuses occasions, nous avons manqué d'efficacité dans le dernier geste. C'est d'autant plus frustrant que notre adversaire a su capitaliser sur ses rares opportunités. Il est clair que les absences de plusieurs cadres ont lourdement pesé sur notre performance. Cela a perturbé nos automatismes et nous a privés de solutions offensives clés. Malgré tout, je pense que nous avions les moyens de revenir en force. Il faut rapidement tourner la page et se projeter sur les matchs à venir. Le championnat est très compétitif et chaque point compte. Nous allons travailler d'arrache-pied pour corriger nos erreurs et retrouver notre efficacité.»

Les fans désertent les tribunes

Lors de la rencontre face au MCEB, seulement 6000 spectateurs étaient présents, un chiffre préoccupant au regard des 30 000 billets mis en vente. Cette baisse de présence des fans soulève des questions cruciales sur l'état d'esprit des supporters et les raisons de cette désertion des gradins. Tout d'abord, les résultats sportifs en demiteinte de ce début de saison semblent jouer un rôle clé. Les performances de l'équipe, souvent en deçà des attentes, ont déçu des supporters qui espéraient un renouveau après une saison précédente difficile. Les fans belouizdadis, réputés pour leur ferveur et leur loyauté, montrent des signes d'impatience face aux résultats peu convaincants. L'absence de victoires marquantes semble être une des principales raisons de ce désamour. Ensuite, le rôle de la direction du club suscite également des interrogations. Le président Rabehi, en poste depuis plusieurs saisons, fait face à une contestation croissante. Les choix de recrutement, les stratégies de jeu et la communication du club sont jugés insuffisants par une partie des supporters, qui considèrent que la direction ne répond pas aux attentes. Cette perte de confiance a un impact direct sur la motivation des fans à venir en masse au stade. De plus, d'autres éléments peuvent expliquer cette baisse d'affluence. Les fréquents changements dans la programmation des matchs, l'augmentation du prix du billet, ainsi que les tensions internes au sein du club contribuent à ce climat tendu.

Le Chabab couve une crise

La situation devient de plus en plus difficile pour le Chabab. Battu à domicile par le MCEB, le CRB a vu ses supporters manifester leur colère de manière virulente, avec des sifflets et des insultes à l'encontre des joueurs à la fin du match. Cette défaite qui s'ajoute à une série de contre-performances a mis en lumière les tensions croissantes entre les joueurs et un public de plus en plus frustré. Excédés par les résultats décevants de leur équipe, les supporters n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement. Le climat est devenu électrique, révélant un fossé grandiose entre l'équipe et ses fidèles, qui attendent une réaction rapide pour redresser la barre. Ces tensions, si elles ne sont pas rapidement apaisées, pourraient plomber davantage le moral des joueurs et compliquer encore plus la tâche.

La défection de Benguit a pesé

Privé de Benguit, véritable maître à jouer, le CRB a cruellement manqué de fluidité au milieu de terrain. Son absence a lourdement pesé sur l'ensemble de l'équipe, qui a eu toutes les peines du monde à construire du jeu et à trouver des solutions offensives. Daïbeche, pressenti pour combler ce vide, n'a malheureusement pas été à la hauteur des attentes. Cette défaillance au milieu a laissé l'équipe vulnérable.

S. T.